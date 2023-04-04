Заляпал все белой жидкостью: голый муж Королевой показал свой длинный и толстый

Заслуженная артистка России Наташа Королева в свое время добилась небывалых высот в творческой деятельности, выпустив множество песен, ставших хитами. Певица неплохо зарабатывает, поэтому может себе позволить элитную недвижимость.
Постоянно Наташа Королева проживает в особняки, который отсудила у бывшего мужа и продюсера Игоря Николаева. Крышу с ней делит и действующий супруг Сергей Глушко, более известный общественности как Тарзан.
Также исполнительница владеет квартирами в элитных районах Москвы, а ее недвижимостью в Майами заведует уже мат, Людмила Порывай, которая живет в США, пока дочка зарабатывает деньги в России. Так или иначе, на жизнь звездное семейство не жалуется.
Наташа Королева может гордиться не только финансовым состояние, но и состоянием своего супруга. Даже в 53 года Тарзан сохраняет прекрасную стройную фигуру. Конечно, спортивное тело стриптизера уже давно стало достоянием общественности, поэтом время от времени он ее показывает фанатам.
Однако в очередной раз, когда Сергей Глушко решил слить в социальные сети свои фото, он шокировал поклонников. Муж Наташа Королевой стоял перед зеркалом голый, лишь трусы прикрывали его крепкий... артистический талант.
Однако фанатов больше заинтересовало зеркало, которое кто-то залил белой жидкостью, от чего на поверхности остались разводы. На полках же хаотично были разбросаны предметы косметики. В глаза бросался длинный и толстый тюбик с неизвестным содержимым. Фанаты удивились, мол, почему Наташа Королева не убрала туалет в своей квартире.