Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

Врачи не успели: половина Костомарова с отрезанными ногами отказала перед отправкой в Германию
"Жаль, что мало": уход Кончаловского на 86-м году жизни выбил у Высоцкой почву под ногами
Погасла наша звездочка: завернутой в саван Цымбалюк-Романовской опустили веки
"Желчь из ушей льется": Записавший голосовое сообщение Костомаров вскочил с постели
партнеры
Вторник
4 апреля
Лента новостей
17:20
Пьяный мордобой на борту: полет Кравец завершился вызовом полиции
17:00
Из Красноярска в Воронеж: Сбежавшая в Израиль Пугачева тайно перемещается по России
16:40
"У нас ничего нет": промотавший наследство в казино Пресняков нашел вторую работу
16:20
Валяющийся бомжом Панин ноет из-за плохой жизни на чужбине: Подгорает от злобы
16:00
Заляпал все белой жидкостью: голый муж Королевой показал свой длинный и толстый
15:40
"Все же не смогу": пережившая роды певица Слава призналась в тяжелых последствиях
15:20
"Осенью прошлого года": Богомолов бросил Собчак после жуткой грызни
15:07
Атомщики отремонтировали плавательный бассейн в Энергодаре
15:00
В Голливуде снимут сериал по книгам про Гарри Поттера
14:54
"Росатом" увеличит производство кобальта-60 до 30% мирового рынка
14:40
В Челябинской области машина сбила ребенка на самокате
14:20
"Неприятная": опального Меладзе поймали с бывшей женой во Франции
14:00
"В ожидании": только что разродившаяся Орлова рассказала радостную новость
13:40
40-летний житель Воронежа выжил после падения с 19-го этажа: Встал и начал петь песни
13:20
"Нужно жениться": Воссоединившаяся с Аршавиным Барановская проболталась о свадьбе
13:00
Самолет из Петербурга столкнулся с птицами при посадке в Самаре
12:40
"Уже 12 лет": пойманная со шприцем в руках Лолита призналась в зависимости
12:20
"Новый муж лучше старых двух": 59-летняя Буланова раскрыла детали грядущей свадьбы
12:00
"Она просто никакая": Еле двигающаяся на сцене дочь Успенской крупно опозорилась на концерте
11:40
"Это не слухи": живущие с любовниками Асмус и Харламов возобновили отношения
11:20
Могут ли конфисковать недвижимость за неуплату алиментов: объяснил юрист
11:00
"С гастролями": Аллу Пугачеву заметили в России после побега в Израиль
10:40
"Сначала мужа, потом дочь": разродившаяся Орлова назвала имя разрушившей идиллию с***
10:20
"Сделала многое, чтобы приблизить меня": 40-летний Корчевников высказался о романе с Мельниковой
09:40
"Люблю тебя!": Барановская воссоединилась с Аршавиным спустя 10 лет после разрыва
09:20
Зрители ахнули: Резник ошарашил зал грустной новостью о Билане прямо во время концерта
09:00
Новый вид мошенничества – опасные звонки с номера 977
08:40
На себя не похожа и носит парик: Немощную Волочкову после болезни сдали на попечение чужим людям
08:20
Джоли, Билан и Лолита: кто из звезд шоу-бизнеса одолел депрессию
08:00
Москвичи с питомцами ищут жилье в центре
06:10
"Защитная реакция психики": как натянутая улыбка кричит о психологических проблемах?
04:27
60% россиян хотят оформить ипотеку
02:14
Почему мужчины в России живут на 10 лет меньше женщин?
00:27
Василий Теплый: что нельзя делать 4 апреля
21:50
"Надо лечиться": продюсер поставил крест на сорвавшей концерт МакSим
20:20
"Старый пердун!": опозорившаяся Вайкуле села в лужу из-за незнания истории
19:40
"Нет смысла": спутавшаяся с продюсером Гагарина обсеценила новый роман
19:20
Агония: вскочивший с постели Костомаров ломанулся на улицу без ног
19:00
Лерчек, Блиновская, Митрошина: как не наступить на грабли инфоцыган и легально заработать на блоге
18:40
"Хрущевка, никакого ремонта": рыдающая семья засунувшего микрофон в штаны SHAMAN испытала стыд
18:20
Беременность после наркотиков? У замешанной в скандале Бочкаревой нашли в трусах нечто
18:00
"Незаметно слинял": потерявший стыд Галустян свалил из России с кучей бабла
17:40
Престарелая разведенка Лолита охмурила женатого друга Цекало: Счастливая
17:20
Потом в Югославию: Собравшуюся петь в распавшейся Чехословакии Вайкуле подняли на смех
17:00
Свято место пусто не бывает: Павел Воля заменит Урганта в вечернем шоу
16:40
Восьмимесячный малыш погиб в аварии под Петербургом
16:20
Аборт, 10 выкидышей и громкий развод: Роза Сябитова готова встретить солидного мужчину
16:00
"Наркотики и выпивон": Ошивающаяся в Израиле Вайкуле раскрыла детали побега Пугачевой и Галкина*
15:40
На Камчатке произошло мощное землетрясение: главное
15:20
В Подмосковье медики спасли от ковида 100-летнего ветерана
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Органы не справляются: Преснякова об уходе со сцены из-за серьезной болезни 77-летнего мужа
"Его всего искромсают": подруга Костомарова заявила об эвтаназии для страдающего фигуриста
Агония: вскочивший с постели Костомаров ломанулся на улицу без ног
Жены иноагента тут не будет: хит уехавшей из страны Пугачевой Резник отдал молодой певице
Аж волосы дыбом: Интим Пересильд с толпой мужиков в космосе сняли на камеру
"Старый пердун!": опозорившаяся Вайкуле села в лужу из-за незнания истории
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес

Заляпал все белой жидкостью: голый муж Королевой показал свой длинный и толстый

Тарзан шокировал фанатов.
прочитано 842 раза

Заслуженная артистка России Наташа Королева в свое время добилась небывалых высот в творческой деятельности, выпустив множество песен, ставших хитами. Певица неплохо зарабатывает, поэтому может себе позволить элитную недвижимость.

ПО ТЕМЕ

"Деградация": устроившая интим с Николаевым "старушка" Королева пошла ко дну

 Наталья Владимировна Королева (Порывай)

Наталья Владимировна Королева (Порывай) певица, актриса, TV-ведущая

 Сергей Витальевич Глушко (Тарзан)

Сергей Витальевич Глушко (Тарзан) актёр

Постоянно Наташа Королева проживает в особняки, который отсудила у бывшего мужа и продюсера Игоря Николаева. Крышу с ней делит и действующий супруг Сергей Глушко, более известный общественности как Тарзан.

Также исполнительница владеет квартирами в элитных районах Москвы, а ее недвижимостью в Майами заведует уже мат, Людмила Порывай, которая живет в США, пока дочка зарабатывает деньги в России. Так или иначе, на жизнь звездное семейство не жалуется.

Наташа Королева может гордиться не только финансовым состояние, но и состоянием своего супруга. Даже в 53 года Тарзан сохраняет прекрасную стройную фигуру. Конечно, спортивное тело стриптизера уже давно стало достоянием общественности, поэтом время от времени он ее показывает фанатам.

Однако в очередной раз, когда Сергей Глушко решил слить в социальные сети свои фото, он шокировал поклонников. Муж Наташа Королевой стоял перед зеркалом голый, лишь трусы прикрывали его крепкий... артистический талант.

Однако фанатов больше заинтересовало зеркало, которое кто-то залил белой жидкостью, от чего на поверхности остались разводы. На полках же хаотично были разбросаны предметы косметики. В глаза бросался длинный и толстый тюбик с неизвестным содержимым. Фанаты удивились, мол, почему Наташа Королева не убрала туалет в своей квартире.

Автор: 4 апреля 2023, 16:00 Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Чем богаты: знаменитые мужчины с большими пенисами

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Сначала мужа, потом дочь": разродившаяся Орлова назвала имя разрушившей идиллию с***

Домом и семьей Ольги Орловой уже заправляет другая
Недвижимость

"Это не слухи": живущие с любовниками Асмус и Харламов возобновили отношения

Гарик Харламов и Кристина Асмус в разводе уже три года
Шоу-бизнес

"Новый муж лучше старых двух": 59-летняя Буланова раскрыла детали грядущей свадьбы

Совет да любовь молодым!
Шоу-бизнес

"Наркотики и выпивон": Ошивающаяся в Израиле Вайкуле раскрыла детали побега Пугачевой и Галкина*

Подружка Аллы Пугачевой сорвалась на откровения.

Гороскоп

"Катаклизмы и потрясения": астролог объявил о бедах человечества в 2023 году
Гороскоп на неделю с 27 марта по 2 апреля 2023 года
Гороскоп на неделю с 20 по 26 марта 2023 года
Гороскоп на неделю с 13 по 19 марта 2023 года

Здоровье

В Подмосковье медики спасли от ковида 100-летнего ветерана
Врач рассказала, как правильно ходить в туалет
"Пилинг для кишечника": полезные свойства груши
5 врагов стройной фигуры: какая еда мешает худеть

Спорт

Боец Селиванов объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем
Скончался известный советский фигурист и олимпийский чемпион Александр Горшков
Кровавое пятно на льду: задетая коньком распоротая Тотьмянина повторила страшную судьбу Бережной
Беда откуда не ждали: олимпийскую чемпионку Валиеву вышвырнули как мусор

Регионы

Атомщики отремонтировали плавательный бассейн в Энергодаре
"Росатом" реализует в Ульяновской области проект в сфере ветроэнергетики
Под Новосибирском при пожаре в частном доме погибли 2 человека
В Ленобласти пьяная женщина убила мужа
© 2015-2023 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+