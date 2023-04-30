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Воскресенье 30 апреля

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"Ясный перец": оседлавший упругий прибор Шепелев пожаловался на боль у заднего прохода

"Ясный перец": оседлавший упругий прибор Шепелев пожаловался на боль у заднего прохода
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Дмитрий Шепелев шокировал признанием.

Последнее время телеведущий ведет размеренную жизнь. После ухода с Первого канала он больше времени посвящает семье и детям. Как известно, их у него трое: сын от Жанны Фриске Платон, приемная дочь второй супруги от первого брака Лада и общий наследник пары Тихон.

В социальных сетях Дмитрий Шепелев создает образ идеального отца. Он много времени проводит с отпрысками, например гуляет или занимается спортом. Накануне он опубликовал серию сторис в запрещенной социальной сети с картинками, на которых показал первую в этом году велопрогулку с Платоном. Отец и сын прокатились по набережным Москвы-реки.

Правда, судя по всему, длительный перерыв в занятиях имел последствия. Несмотря на то что сидения у велосипедов делают упругими, чтобы было удобно, Дмитрию Шепелеву пришлось нелегко. Оседлавший спортивный прибор телеведущий пожаловался на боль у заднего прохода после прогулки.

"Ясный перец, жопа болит, не сомневайтесь. Мы километров 20 дали, не меньше", – написал Дмитрий Шепелев.

Напомним, не так давно телеведущего заметили в центре Москвы во время прогулки с собакой. Вид изменившегося Шепелева слегка шокировал – он сильно осунулся и больше не похож на того красавчика, что смотрел на нас с экранов всего пару лет назад.

30 апреля 2023, 13:07
Фото: Usoev Gennady / Legion-media / www.legion-media.ru
Соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Шепелев представил новую пассию

Дмитрий Хрусталев.
Екатерина Стриженова с дочерью.
Вадим Галыгин с сыном.
Алиса Гребенщикова и племя На’ви
Тимур Родригез.
Дмитрий Шепелев.

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