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Шоу-бизнес
Агония: вскочивший с постели Костомаров ломанулся на улицу без ног

Агония: вскочивший с постели Костомаров ломанулся на улицу без ног

Костомаров осознал все произошедшее с ним.
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Фигурист Роман Костомаров с января находится в больнице Коммунарки, куда попал сразу после новогодних праздников в тяжелом состоянии. У олимпийского чемпиона в танцах на льду развилась двусторонняя пневмония, которая дала много осложнений.

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В клинике Костомаров перенес два инсульта, три ампутации частей конечностей, в том числе частей ног, а также сепсис и гангрену. Врачи долго пытались остановить распространение заражения, которое могло привести даже к летальному исходу. К счастью, состояние Костомарова удалось стабилизировать, и спортсмен уже даже учится садиться на постели и глотать жидкую пищу. В его состоянии это можно назвать просто вскакиванием с постели, ведь он пролежал столько месяцев!

На днях стало известно, что Костомарову настолько полегчало, что он уже рвется на улицу. Фигурист просит выписать его и отпустить домой. Он уже отдает себе отчет в происходящем и понимает все, что с ним произошло. Конечно, он понимает, что остался фактически без ног, то есть без ступни, а ведь для него это рабочий инструмент.

За Романа Костомарова несколько месяцев молилась вся Россия, а кто-то не верил в то, что он выживет. Некоторые считали, что фигурист бьется в агонии, и медики просто не дают ему спокойно уйти.

Роман Костомаров. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 3 апреля 2023, 19:20 Источник: 7Дней.ру ✓ Надежный источник
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