Врачи бессильны: обрубленного по рука м и ногам Костомарова отправят лечиться за границу

Медики отказались от измученного таблетками Костомарова.

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров с января находится в клинике Коммунарки, где его спасли от смерти. Фигурист попал туда в пограничном состоянии с тяжелейшей пневмонией, его сразу подключили к ИВЛ, а затем и ЭКМО. Спортсмен перенес сепсис, два инсульта и три ампутации частей конечностей. Для обрубленного по рукам и ногам и ставшего инвалидом фигуриста это было бы приговором, но не для Костомарова.

Сила воли и жажда жизни и победы сделали свое дело – спустя три месяца сепсис в оргинзме спортсмена остановлен, и он уже пытается сесть на больничной койке и глотать пищу. Пока Костомаров и его родные всеми силами стараются следовать всем рекомендациям, медики говорят, что сделали фактически все, что смогли. Сейчас он находится в стабильном состоянии, сообщает телеканал "360". Но есть вещи, в которых они бессильны. Как восстановится организм Костомарова, теперь известно одному богу.

Стало известно, что дальше Романа Костомарова могут отправить лечиться за границу. Об этом сообщает телеграм-канал "112". Там фигуристу могут провести протезирование, речь идет о поездке в Германию. Таким образом, российские медики, можно сказать, отказываются от спортсмена, и передают его западным коллегам. Во всяком случае, может его бы протезировали и на родине, но родственники спортсмена рассматривают разные варианты для проведения протезирования и уже ведут переговоры с зарубежной клиникой.