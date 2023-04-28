"Получила ножом в живот": На известную российскую актрису напали около дома

Звезда шоу-бизнеса кричала и просила о помощи.

Кто бы мог подумать, что на долю очаровательной и миловидной девушки выпадет столько горя. Происшествия посыпались на нее одно за другим. Красотка, покорившая шоу-бизнес, не раз подвергалась опасности из-за нападений в Лондоне. Российская актриса Мария Лиман поведала о подноготной британской столицы.

Первый криминальный эпизод произошел с ней зимой 2023 года. У девушки украли телефон в пешеходном переходе. Брюнетка обратилась за помощью, но преступника не поймали, гаджет к звезде так и не вернулся.

Следующее потрясение настигло звезду шоу-бизнеса всего пару недель назад. В самом центре Лондона велосипедист выхватил у нее уже другой телефон из рук. На известную (по картинам "СеняФедя", "Две жены" и прочим проектам, — Прим.ред.) актрису Марию Лиман напали прямо около дома.

Пока артистка вопила от ужаса, вор принялся за новую жертву. Как сообщил "Дни.ру" источник, вторая девушка "начала сопротивляться и за это получила удар ножом в живот".

Это злодеяние пока остается безнаказанным. Полицейские прибыли по вызову, но в поиске преступника до финала не дошли. Лиман закатила громкий скандал и распространила информацию как можно шире, чтобы и шоу-бизнес, и обычные люди знали о лондонском криминале. Сейчас знаменитость надеется, что ее любимый британский город станет безопаснее.