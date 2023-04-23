Ограбление по-индийски: Это мог быть фильм, но это реальная история

История о том, как мы случайно поймали банду грабителей.

В ноябре, устав от суровой московской осени, мой супруг выдал, на его взгляд, потрясающую идею. "Давай перезимуем в Индии!" – с довольной улыбкой на лице произнес он. Муж в этой стране в прошлом уже успел побывать, поэтому имел четкое представление о том, где нам предстоит провести ближайшие несколько месяцев. А вот у меня в голове были лишь стереотипы. И один их них о том, что Индия – крайне опасное место.

Но ничего криминального за три месяца с нами не произошло, а я вообще признала, что идея мужа была действительно потрясающей. Настал день, когда до нашего отъезда в Россию оставалось две недели. Меня одолела добрая грусть из-за того, что прощание со страной, в которую я уже успела влюбиться, вот-вот состоится. Но тогда я не знала, что событие более печальное еще ждет нас впереди.

Произошло оно в обычный солнечный день, который начался так же, как и все предыдущие. Мы с мужем проснулись в одно время, я отправилась на пляж гулять с собакой, а он, как обычно, должен был делать зарядку во дворе дома. Спустя 40 минут прогулки вдоль океана мне позвонил супруг и тревожным голосом сказал: "Нас ограбили!".

Мы с псом бросились к дому. Вопрос, который мучал меня по пути: как это могло произойти, ведь, проснувшись, все вещи были на месте? Как выяснилось, муж уснул, закрыв дверь, но не заперев ее. А во время его крепкого сна некий мужчин тихо зашел в дом, прогулялся по комнате и вынес очень неплохую добычу – ноутбук, портативные наушники и немного денег. Не украл бы этот человек компьютер, мы бы даже не расстроились – уж слишком дорогой он был и содержал в себе кучу полезной информации.

К счастью, все наши устройства были привязаны к телефону, поэтому мы могли отслеживать их геолокацию в реальном времени. Через 20 минут в нашем доме уже были двое полицейских в гражданской форме. И эти два парня выглядели как герои фильмов Болливуда: темные очки, заправленные в джинсы футболки и суровый взгляд.

Вместе с ними на обычной машине мы должны были по пятам догнать грабителя. И шансы сделать это за час были велики, потому что преступник, судя по геолокации, 40 минут стоял на автовокзале в соседнем городе. Но наши идеальные планы испортил срочный вызов на место убийства недалеко от нашего дома, куда мы дружной компанией и поехали.

Пока полицейские разбирались в деталях смерти туристки от рук официанта, грабитель уже покинул то место и отправился дальше. Следующей локацией, которую отобразила наша техника, была обычная улица в городе Мапуса, на которой расположены пара домов, магазины и банк. Прибыв туда, полицейские обошли здания, заглянули в хостел, но никого с нашими вещами не обнаружили.

На этом месте локация перестала обновлять данные. Мы предположили, что техника разрядилась, а грабитель уже уехал дальше. Нашу расстроенную пару полицейские увезли домой с просьбой сообщить им, если наушники и ноутбук снова дадут о себе знать. На следующий день чуда не произошло: утром мы написали полицейским сообщение, в котором поблагодарили их за помощь и предположили, что наши вещи больше не выйдут на связь.

Не успело сообщение дойти до получателя, как на телефоне появилось уведомление о том, что наушники зафиксированы там же, где мы были день ранее – на обычной улице в Мапусе. Мы бросили все дела, сели на байк и на полных скоростях отправились на точку. Полицейские в этот момент уже следовали за нами.

Добрались мы очень быстро, но, как оказалось, опять опоздали: телефон уведомил нас о том, что вещи вновь переместились – на рынок в городе Калангуте. Мы поехали туда. Однако в толпе людей на рынке было довольно трудно отыскать грабителя, лицо которого мой муж с трудом запомнил. Пока мы бродили по улицам в надежде отыскать этого человека, наши полицейские осматривали ближайшие хостелы.

Когда нас снова настигло отчаяние, позвонили наши копы и попросили подняться в один из отелей. Меня и мужа завели в комнату, где сидели три индуса – все в наушниках, похожих на наши. Однако телефон не подавал сигнал, а в номере не было того самого грабителя. Когда мы вышли в коридор, получили уведомление: "Наушники при вас". Это означало, что техника прямо под нашим носом.

"Они здесь! Они здесь!" – закричали мы по-английски.

Полицейские с криками закрыли дверь в комнату, нас увели в соседнюю, чтобы нам ничего не угрожало. Через пару минут выяснилось, что в номере были наши наушники, правда, судьба компьютера оставалась неизвестной. А самое главное – благодаря нам полиция накрыла целую банду грабителей, которая обнесла не один дом.

Однако еще двое из этой группы ушли на пляж – то ли отдыхать, то ли снова обворовывать туристов. Три часа мы сидели в засаде, выжидая, когда преступники, как казалось полицейским, не знающие о произошедшем, вернутся в хостел. Но каким-то образом они все-таки пронюхали о прибывшей в отель полиции и удрали в аэропорт.

Наши друзья-копы уехали за ними, а их коллега по имени Кришна должен был везти нас на машине в участок. Когда мы садились в салон, он почему-то попросил мужа расположиться на заднем сиденье, а меня – на переднем. Мы не поняли, к чему была эта рокировка, а потом все встало на свои места. Кришна придумал замечательный план: посадить к нам в машину двух задержанных грабителей.

В машине витала напряженная атмосфера, и в конце-концов мы выпрыгнули из нее (от греха подальше) и добирались самостоятельно. Пока наши полицейские пытались остановить сбежавших преступников в аэропорту, мы томительно ждали их в участке – в окружении местных собак и задержанных по разным причинам преступников. Без копов мы не могли посмотреть найденные вещи и узнать, есть ли вообще среди них ноутбук.

Спустя два часа наши копы наконец-то вернулись, правда, с пустыми руками: грабителям все же удалось улететь в другой штат. Полицейские принесли нам украденные вещи: среди кучи компьютеров, купюр денег и наушников лежал мой любимый ноутбук. Радости не было предела, ведь мы поймали целую банду грабителей и нашли украденные вещи!

Но, как оказалось, счастливого финала не будет, потому что техника проходили вещдоками и должны были лежать в участке до суда. А из-за очередных праздников, которые в Индии наступают как будто каждый день, заседание поставили, когда мы уже должны были покинуть страну – виза не позволяла оставаться дольше. Так что, эта история, еще не закончилась. To be continued, как говорится...