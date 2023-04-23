Ограбление по-индийски: Это мог быть фильм, но это реальная история

Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

Ангельский лик на гранитном камне: тело покинувшей нас Цымбалюк-Романовской предали землеАнгельский лик на гранитном камне: тело покинувшей нас Цымбалюк-Романовской предали земле 4 года борьбы с раком: дочь показала Заворотнюк-старшую без прикрас4 года борьбы с раком: дочь показала Заворотнюк-старшую без прикрас "Другого выхода нет": Галкин выступил в поддержку спецоперации"Другого выхода нет": Галкин выступил в поддержку спецоперации "Настоящая битва": униженный сыном король Карл III пытается сохранить отношения с принцем Уильямом"Настоящая битва": униженный сыном король Карл III пытается сохранить отношения с принцем Уильямом

Лента новостей

Воскресенье 23 апреля

11:53"Две красавицы": Цымбалюк-Романовская предъявила наследницу после связи с женатым мужиком 11:50Ограбление по-индийски: Это мог быть фильм, но это реальная история 10:36Нестареющая классика для просмотра всей семьей 10:14Бросил кино, распродал имущество и поселился в бане: как живет затворник Заманский 08:40Как стать увереннее и добиться цели через работу с телом 08:20Газлайтинг: как понять, что тебе нужно изменить свое окружение 08:08Как "это" делает Филипп: облизавшая Киркорова певица о новых гранях удовольствия 06:17Нет худа без добра: Чем опасно посещение тренажерного зала 04:39Страшные последствия: Чем опасен секс на первом свидании? 02:10Сотникова, Пугачева, Ксенофонтова: рыжее счастье российского шоу-бизнеса 50+ 00:01"Не в первый раз": ублажающий на коленках SHAMAN слился с большим и волосатым 23:07Что происходит со льдами Антарктиды 22:53Скатертью дорожка: собравшая чемодан Орбакайте поставила точку в выборе страны 22:07Выловленное с глубины 8 километров морское чудище вызвало оторопь (видео) 21:34Россия прощается с Михаилом Боярским 20:17"Кто как хочет, так и д...": всплыла тайная связь Киркорова и Давы 20:13"Уже": узнавшая о беременности 15-летняя дочь Глюкозы бросила школу 18:57"Вколоть лошадиную дозу": швыряющую фекалии Вайкуле упекли в психушку 16:32"Патриотка на бронепоезде": Николаев закопал выскочку Пугачеву голыми руками 15:42Какой фантастический фильм посмотреть вечером 15:16"Пересмотрела раза 3": родившую сына и дочь Кабаеву сняли за ласками "папика" в машине 14:16"Все прошло": Пресняков разошелся с женой после долгих лет брака 12:57Как у Костомарова: распоротая врачами Успенская теперь на протезах 11:57Ленин, партия, мир: памятники вождю революции в городах России – продолжение 10:54Пять модных аксессуаров для жаркого лета 10:07Изменяла мужу с режиссером и бросила единственного сына: путь к счастью актрисы Виролайнен 09:16Гороскоп на неделю с 24 по 30 апреля 2023 года 08:03"Нашел свое предназначение": Ставший папочкой для котят пес довел народ до слез 06:10"Переработка – это не выход": планета задыхается от обилия пластика 04:10"Это отпугивает клещей": 2 способа избежать укуса 02:23"Инвалидом на всю жизнь": назван самый опасный вид транспорта 00:01"Планеты улыбаются": гороскоп на конец апреля для всех знаков зодиака 21:47"Расчлененные тела": родного брата звезды "Ворониных" арестовали по делу о жестоком убийстве 20:56"Незаслуженно": Пересильд оправдалась за травлю из-за присвоения звания Героя России 20:01"Старая бесноватая русофобка": "недалекой" Вайкуле дали пощечину за могилы отцов 19:30"Заканчивают жизнь самоубийством": треснувшему Бузовой певцу посоветовали обратиться к психиару 19:11Здоровый сон: почему он важен и как его достичь 19:05Алферова с животиком, выпрыгивающая грудь Самбурской, Асмус в трусах: как открывали ММКФ-2023 18:40Без штанов и со свернутой шеей: новые подробности ухода Алексея Панина 18:20Козловский не явился в суд после обвинений в дискредитации российской армии 18:00"Катастрофические последствия": Лена Катина в приступе гнева набросилась на ребенка 17:40Провалам Бузовой нашли простое объяснение: Вызывает негативные чувства 17:20Извивающаяся змеей Королева обласкала Николаева на глазах у жены 17:00На Бузову подали в суд, Асмус осадила Собчак: смотрите новый выпуск "На Днях" 16:40"Без возраста и преград": история любви двух лошадей растрогала до слез 16:20"До черта таких уродов": армия Пугачевой рвется обратно в Россию 16:00Порвавший с женой Кончаловский пойман на ласках с молодухой 15:40"В паху": оголившаяся Навка шокировала публику интимным местом 15:20Проникшая в Англию Маркл сцепилась с Миддлтон у могилы Елизаветы II: Больная 15:00"Влюблены друг в друга": Пойманные за интимом Королева и Агутин годами скрывали отношения
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Ограбление по-индийски: Это мог быть фильм, но это реальная история

Ограбление по-индийски: Это мог быть фильм, но это реальная история
79

История о том, как мы случайно поймали банду грабителей.

В ноябре, устав от суровой московской осени, мой супруг выдал, на его взгляд, потрясающую идею. "Давай перезимуем в Индии!" – с довольной улыбкой на лице произнес он. Муж в этой стране в прошлом уже успел побывать, поэтому имел четкое представление о том, где нам предстоит провести ближайшие несколько месяцев. А вот у меня в голове были лишь стереотипы. И один их них о том, что Индия – крайне опасное место.

Но ничего криминального за три месяца с нами не произошло, а я вообще признала, что идея мужа была действительно потрясающей. Настал день, когда до нашего отъезда в Россию оставалось две недели. Меня одолела добрая грусть из-за того, что прощание со страной, в которую я уже успела влюбиться, вот-вот состоится. Но тогда я не знала, что событие более печальное еще ждет нас впереди.

Произошло оно в обычный солнечный день, который начался так же, как и все предыдущие. Мы с мужем проснулись в одно время, я отправилась на пляж гулять с собакой, а он, как обычно, должен был делать зарядку во дворе дома. Спустя 40 минут прогулки вдоль океана мне позвонил супруг и тревожным голосом сказал: "Нас ограбили!".

Мы с псом бросились к дому. Вопрос, который мучал меня по пути: как это могло произойти, ведь, проснувшись, все вещи были на месте? Как выяснилось, муж уснул, закрыв дверь, но не заперев ее. А во время его крепкого сна некий мужчин тихо зашел в дом, прогулялся по комнате и вынес очень неплохую добычу – ноутбук, портативные наушники и немного денег. Не украл бы этот человек компьютер, мы бы даже не расстроились – уж слишком дорогой он был и содержал в себе кучу полезной информации.

К счастью, все наши устройства были привязаны к телефону, поэтому мы могли отслеживать их геолокацию в реальном времени. Через 20 минут в нашем доме уже были двое полицейских в гражданской форме. И эти два парня выглядели как герои фильмов Болливуда: темные очки, заправленные в джинсы футболки и суровый взгляд.

Вместе с ними на обычной машине мы должны были по пятам догнать грабителя. И шансы сделать это за час были велики, потому что преступник, судя по геолокации, 40 минут стоял на автовокзале в соседнем городе. Но наши идеальные планы испортил срочный вызов на место убийства недалеко от нашего дома, куда мы дружной компанией и поехали.

Фото: Архив "Дни.ру"

Пока полицейские разбирались в деталях смерти туристки от рук официанта, грабитель уже покинул то место и отправился дальше. Следующей локацией, которую отобразила наша техника, была обычная улица в городе Мапуса, на которой расположены пара домов, магазины и банк. Прибыв туда, полицейские обошли здания, заглянули в хостел, но никого с нашими вещами не обнаружили.

Фото: Архив "Дни.ру"

На этом месте локация перестала обновлять данные. Мы предположили, что техника разрядилась, а грабитель уже уехал дальше. Нашу расстроенную пару полицейские увезли домой с просьбой сообщить им, если наушники и ноутбук снова дадут о себе знать. На следующий день чуда не произошло: утром мы написали полицейским сообщение, в котором поблагодарили их за помощь и предположили, что наши вещи больше не выйдут на связь.

Не успело сообщение дойти до получателя, как на телефоне появилось уведомление о том, что наушники зафиксированы там же, где мы были день ранее – на обычной улице в Мапусе. Мы бросили все дела, сели на байк и на полных скоростях отправились на точку. Полицейские в этот момент уже следовали за нами.

Фото: Архив "Дни.ру"

Добрались мы очень быстро, но, как оказалось, опять опоздали: телефон уведомил нас о том, что вещи вновь переместились – на рынок в городе Калангуте. Мы поехали туда. Однако в толпе людей на рынке было довольно трудно отыскать грабителя, лицо которого мой муж с трудом запомнил. Пока мы бродили по улицам в надежде отыскать этого человека, наши полицейские осматривали ближайшие хостелы.

Когда нас снова настигло отчаяние, позвонили наши копы и попросили подняться в один из отелей. Меня и мужа завели в комнату, где сидели три индуса – все в наушниках, похожих на наши. Однако телефон не подавал сигнал, а в номере не было того самого грабителя. Когда мы вышли в коридор, получили уведомление: "Наушники при вас". Это означало, что техника прямо под нашим носом.

"Они здесь! Они здесь!" – закричали мы по-английски.

Полицейские с криками закрыли дверь в комнату, нас увели в соседнюю, чтобы нам ничего не угрожало. Через пару минут выяснилось, что в номере были наши наушники, правда, судьба компьютера оставалась неизвестной. А самое главное – благодаря нам полиция накрыла целую банду грабителей, которая обнесла не один дом.

Однако еще двое из этой группы ушли на пляж – то ли отдыхать, то ли снова обворовывать туристов. Три часа мы сидели в засаде, выжидая, когда преступники, как казалось полицейским, не знающие о произошедшем, вернутся в хостел. Но каким-то образом они все-таки пронюхали о прибывшей в отель полиции и удрали в аэропорт.

Наши друзья-копы уехали за ними, а их коллега по имени Кришна должен был везти нас на машине в участок. Когда мы садились в салон, он почему-то попросил мужа расположиться на заднем сиденье, а меня – на переднем. Мы не поняли, к чему была эта рокировка, а потом все встало на свои места. Кришна придумал замечательный план: посадить к нам в машину двух задержанных грабителей.

В машине витала напряженная атмосфера, и в конце-концов мы выпрыгнули из нее (от греха подальше) и добирались самостоятельно. Пока наши полицейские пытались остановить сбежавших преступников в аэропорту, мы томительно ждали их в участке – в окружении местных собак и задержанных по разным причинам преступников. Без копов мы не могли посмотреть найденные вещи и узнать, есть ли вообще среди них ноутбук.

Фото: Архив "Дни.ру"

Спустя два часа наши копы наконец-то вернулись, правда, с пустыми руками: грабителям все же удалось улететь в другой штат. Полицейские принесли нам украденные вещи: среди кучи компьютеров, купюр денег и наушников лежал мой любимый ноутбук. Радости не было предела, ведь мы поймали целую банду грабителей и нашли украденные вещи!

Но, как оказалось, счастливого финала не будет, потому что техника проходили вещдоками и должны были лежать в участке до суда. А из-за очередных праздников, которые в Индии наступают как будто каждый день, заседание поставили, когда мы уже должны были покинуть страну – виза не позволяла оставаться дольше. Так что, эта история, еще не закончилась. To be continued, как говорится...

23 апреля 2023, 11:50
Фото: Olga Fedorova/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Дни.ру• Требует проверки

По теме

Не только вечное лето: Пять причин переехать в Индию

Газлайтинг: как понять, что тебе нужно изменить свое окружение

Газлайтинг: как понять, что тебе нужно изменить свое окружение
Следует учитывать тревожные сигналы. Газлайтинг — это форма манипуляции, когда кто-то заставляет вас сомневаться в своей реальности, чувствах или восприятии событий.

Нет худа без добра: Чем опасно посещение тренажерного зала

Нет худа без добра: Чем опасно посещение тренажерного зала
Почему иногда лучше не ходить в зал? В современном обществе существует четкое убеждение в том, что спортом надо заниматься постоянно, а некоторые блогеры изнуряют себя бесконечными тренировками.

Страшные последствия: Чем опасен секс на первом свидании?

Страшные последствия: Чем опасен секс на первом свидании?
Секс на первом свидании может привести к непоправимому. Порой влюбленность наступает с первого взгляда, и человек готов броситься в новые отношения с головой на первом же свидании.

Что происходит со льдами Антарктиды

Что происходит со льдами Антарктиды
Антарктида – это континент, который покрыт льдом и снегом. Он составляет около 90% всех льдов Земли, и его таяние может привести к значительному подъему уровня мировых океанов. Для того чтобы понять, насколько серьезна эта проблема, нужно всего лишь взглянуть на данные, предоставленные в различных отчетах ученых. Ледники в Антарктиде сегодня находятся под угрозой.

Ленин, партия, мир: памятники вождю революции в городах России – продолжение

Ленин, партия, мир: памятники вождю революции в городах России – продолжение
Эксклюзивные фото к 153 годовщине со дня рождения Ленина от корреспондента "Дни.ру". Вторая часть проекта о памятниках легендарному революционеру. Великий идеолог коммунизма стал путеводной звездой для многострадальной страны, а созданная им партия направила ее вперед к коммунизму.

Выбор читателей

21/04ПтнБез штанов и со свернутой шеей: новые подробности ухода Алексея Панина 22/04СбтСкатертью дорожка: собравшая чемодан Орбакайте поставила точку в выборе страны 21/04Птн"Влюблены друг в друга": Пойманные за интимом Королева и Агутин годами скрывали отношения 21/04ПтнБрак с мужем Поргиной, дочь от женатого Збруева и одиночество: что стало с актрисой Шаниной 21/04ПтнРаскрывший рот SHAMAN повернулся задом к властям России: Неприятное чувство появляется 21/04Птн"В спальне": Развлекающаяся с мужиком под камерами Волочкова засветила пышную растительность