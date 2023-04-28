"Была задержана": Последовавшая примеру Блиновской Собчак нашла проблем на свою голову

До финансов Ксении Собчак тоже добрались.

Со вчерашнего дня вся Россия наблюдает за уголовным делом, начатым в отношении "королевы марафонов". Как пишет Пятый канал, вчера ей уже предъявили обвинение в неуплате налогов. По данным "Царьграда", звезда задержана и ожидает избрания меры пресечения. На просторах Интернета тем временем начался марафон, суть которого побольнее уколоть Елену Блиновскую.

Соотечественники радуются задержанию, потому что блогер не раз получала критику в адрес своих продуктов, которые уже разоблачали. При этом многие знаменитости последовали примеру "королевы марафонов" и стали выпускать свои онлайн-продукты. И Ксения Собчак не осталась в стороне.

Журналистка тоже проводила марафон и не избежала критики. Интересно, что, пока все злорадствуют из-за задержания Елены Блиновской, блондинка встала на ее защиту.

"Была задержана при попытке пересечь границу РФ. Не зря говорят – лучший сценарий пишет жизнь", – написала в своем микроблоге блондинка.

Ее поразило, как общество устроило танцы на костях человека, попавшего в беду. Однако, защищая "королеву марафонов", Ксения Собчак нашла проблем на свою голову. В комментариях россияне стали копаться в финансах журналистки.

Звезде намекнули, что ее может ждать та же участь. "Ксюша, мы все понимаем, что твои слова сожаления Блиновской, не что иное как боязнь за свою схему с несколькими ИП", – обратились к звезде пользователи. Она же поспешила ответить, что в отличии от Елены Блиновской у нее "ОАО, а не несколько ИП".

