Сама приманила смерть: стало известно о страшном убийстве Гурченко

Людмила Гурченко имела опасное пристрастие.

Народная артистка СССР Людмила Гурченко покинула этот бренный мир более десяти лет назад, однако до сих пор история жизни одной из величайших советских актрис и певиц привлекает внимание ее поклонников. Звезда "Карнавальной ночи" после смерти оставила богатейшее наследство, и если духовное принадлежит всему народу, то с материальным не все так однозначно.

Далеко не все знают, но Людмила Гурченко имела опасное пристрастие. Легенда советской сцены владела не только самыми роскошными в стране и за ее пределами украшениями, она также очень любила коллекционировать урановое стекло.

Данная продукция до 1950-х годов производилось на знаменитой фабрике в горле Гусь-Хрустальный, который недавно отмечал юбилей, хотя ныне и не функционирует. Стекло необычных оттенков, способное люминесцировать под воздействием ультрафиолетового излучения, отличалось небывалой красотой, однако из-за содержание урана было радиоактивным.

Людмила Гурченко в свое время скупала по комиссионкам вазочки из уранового стекла и расставляла их на подоконнике, чтобы наслаждаться необычными переливами на закате и восходе. Многие поклонники артистки уверены, что она была убита именно этим стеклом.

Выходит, Людмила Гурченко сама приманила смерть, ведь постоянное нахождение в непосредственной близости с радиоактивным урановым стеклом могло спровоцировать страшные последствия: возникновение и медленное развитие ее многочисленных болячек.