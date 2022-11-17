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"Продают память": безработная внучка избавляется от наследства Гурченко
Легенда отечественной сцены Людмила Гурченко ушла из жизни десять дет назад, оставив после себя богатейшее духовное и материальное наследство. И если первое принадлежит всему народу, то за второе долгие годы боролись ее родственники.
По итогу подмосковная дача народной артистки СССР досталась ее дочери Марии Королевой, а после нее – внучке Елене Королевой. Наследница выдающейся актрисы тетра и кино тоже связала свою жизнь с шоу-бизнесом, однако осталась без работы, когда на телевидении сократили количество развлекательных программ.
Судьба внучки Елены Гурченко выдалась довольно сложной. Об этом в интервью газете "Комсомольская правда" рассказал певец Прохор Шаляпин. Он подчеркнул, что 39-летняя наследница звезды советских экранов пережила много горя: развелась, потеряла ребенка, осталась без заработка, ее беременную бросил любовник, который оказался женатым человеком.
Выпускник "Фабрики звезд" уже несколько лет дружит с Еленой Королевой. Прохор Шаляпин даже приезжал в гости на дачу, оставшуюся в внучке в наследство от Людмилы Гурченко.
Однако сейчас женщина вынуждена избавиться от недвижимости. Впрочем, риелтор Андрей Ковалев уверен, что много выручить за жилье не получится. Эксперт оценил дачу максимум в восемь миллионов рублей. Он считает, что наследники сегодня "продают память" о Людмиле Гурченко. Меж тем, по его словам, в нашей стране не сложилось культуры, когда покупатели переплачивают, потому что раньше в доме жила знаменитость.
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