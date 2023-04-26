"Моя Татьяна": потерявший рассудок Шаляпин рвется к покойной жене на тот свет

Прохор Шаляпин общается с родителями покойной супруги.

Летом 2021 года российский шоумен Прохор Шаляпин женился на миллионерше из Канады Татьяне-Клаудии Дэвис. Свадьба и ее размах наделали много шума, а сам шоумен был на седьмом небе. Но счастье длилось недолго. Буквально сразу после торжества жена Шаляпина слегла с коронавирусом, а потом и вовсе умерла. С момента свадьбы прошло всего два месяца. Все были шокированы такой новостью, а едва не потерявший рассудок от горя Прохор из-за закрытых границ даже не смог прилететь на похороны.



По словам Прохора Шаляпина, сейчас урна с прахом его жены хранится в Канаде в мавзолее. Родители его покойной супруги ездят туда каждый день, а сам он никак не может попасть к ней, ведь билетов нет, и лететь придется через всю планету. Это очень сложно, сообщает Пятый канал.

"Прах моей Татьяны находится в Канаде, и я не могу посетить ее с точки зрения и моментов политических, что и визу сложно получить, и нет перелетов. Это надо через весь свет каким-то образом лететь, это очень непросто, и карточки наши не работают нигде в мире. Конечно, очень хочется побывать у Танюши", – рвется Шаляпин к покойной жене, которая уже на том свете.

Шаляпин добавил, что поддерживает связь с родителями покойной жены и созванивается с ними как минимум два раза в неделю.