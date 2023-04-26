После проблем с сердцем: Россия потеряла 61-летнюю Тамару Гвердцители

Поклонники прощаются с Тамарой Гвердцители.

В прошлом году публика начала переживать за состояние знаменитой певицы. Звезда потеряла самого дорогого человека – маму. И это событие серьезно ударило по ней. После проблем с сердцем, которые забрали жизнь родственницы, Тамара Гвердцители взяла паузу в творческой карьере, перебравшись за границу.

По слухам, смена места жительства и кончина матери отразились на здоровье артистки: она якобы дважды попадала в больницу, и виной этому тоже сердце. Но, судя по всему, ей удалось справиться с потерей. Как выяснилось на днях, брюнетка возвращается на сцену, и об этом она объявила, анонсировав тур.

Как пишет "Царьград", выступать Тамара Гвердцители собирается в США. А вот Россия 61-летнюю певицу потеряла. Дело в том, что она отказалась приезжать в страну, подарившей ей славу и деньги. Причем не манят ее туда даже высокие гонорары. И даже предложения о корпоративах со стороны россиян могут быть приняты только в том случае, если выступление организуют в Турции.

В общем, кажется, что народная артистка РФ разорвала отношения со страной. И это не на шутку разгневало публику. Как пишет ОСН, общественники уже направили запрос в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру с просьбой аннулировать российское гражданство. Напомним, что Тамара Гвердцители получила его еще в 2000-х.