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Вторник 25 апреля

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"Что там кто не видел?": Бесстыдник Шаляпин занимается интимом под камерами

"Что там кто не видел?": Бесстыдник Шаляпин занимается интимом под камерами
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Прохор Шаляпин заявил, что был создан для этого.

За годы своей карьеры певец заработал довольно скандальную репутацию. Его знают как "любителя бабушек" из-за романов с женщинами солидного возраста и неплохого фантазера из-за легенды о родстве с знаменитого оперного артиста. В общем, Прохор Шаляпин эпатирует публику за милую душу.

Широкую известность брюнет получил после участия в шоу "Фабрика звезд", где ему даже удалось дойти до финала. Спустя годы сладкоголосый певец решил выдать пару подробностей своего пребывания в программе. В разговоре с Пятым каналом он напомнил о том, что участникам приходилось круглосуточно находиться под камерами.

Прохор Шаляпин вспомнил отрезок времени, в котором он занимается интимом под объективами. Как оказалось, они стояли даже в туалете, что его совсем не смущало. Певец спокойно и бесстыдно делал такие глубоко личные вещи. Конечно, сначала было трудно, но потом звезда быстро привыкла к постоянной слежке.

"Но я как говорил — что там кто не видел? Что естественно, то не безобразно", – вспомнил скандально известный певец.

Он признался, что камеры в конце концов перестали вызывать у него чувство смущения. И все потому, что он был создан для них.

"Вся жизнь моя — прямой эфир", – заявил Прохор Шаляпин, уже привыкший к повышенному вниманию к своей персоне.

25 апреля 2023, 12:00
Прохор Шаляпин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Шаляпин, Рудковская, Бузова: кто из российских звезд подписал брачный договор

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Полина Гагарина. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Татьяна Веденеева. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Яна Рудковская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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