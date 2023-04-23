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Воскресенье 23 апреля

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"И красота, и ум": любитель бабок Шаляпин присосался к матери-пенсионерке Собчак

"И красота, и ум": любитель бабок Шаляпин присосался к матери-пенсионерке Собчак
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Неужели Прохор Шаляпин нашел себе новую "жертву"?

Как известно, Ксения Собчак – королева хайпа. Научиться делать инфоповоды мечтают многие. По словам Прохора Шаляпина, после того как телеведущая разок пропесочила его в своем блоге, на него тут же подписалось более тысячи человек. Для артиста, который в последнее время известен в основном громкими романами, подобный "прирост" аудитории ой как приятен.

Правда, по словам Прохора Шаляпина, его все-таки больше интересует не Ксения Собчак, а ее мама-пенсионерка. Это и не удивительно, Людмиле Нарусовой 71 год, она обеспеченная вдова – как раз "формат" артиста. Шаляпина многие в Сети называют любителем бабок, ведь за последние несколько лет его в основном замечали в компании состоятельных женщин возраста 50+.

Пожалуй, самой молодой в этой череде женщин стала супруга Татьяна Дэвис, которая была всего на несколько лет старше Прохора Шаляпина. Увы, семейное счастье не сложилось, так как через неделю после свадьбы женщина умерла от ковида.

Теперь же молодой вдовец присосался к матери-пенсионерке Ксении Собчак. По крайней мере, попытался урвать немного славы, упомянув это громкое имя.

"Гораздо более интереснее Ксении ее мама. Вот где действительно порода. Там и красота, и ум, и интеллект. Но меня к ней не подпускают", – говорит Прохор Шаляпин.

23 апреля 2023, 16:08
Фото: Zamir Usmanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
НТВ, "Ты не поверишь!"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

"Откосившие" от армии знаменитости: Галкин*, Киркоров, Шаляпин

Фото: City News Moskva / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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