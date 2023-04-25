"Прекратить этот цирк!": почему страдающая из-за расизма Маркл пропустит коронацию Карла III

Меган Маркл высказалась насчет своего отсутствия.

Недавно вокруг королевской семьи Великобритании разгорелся новый скандал. В Сети всплыла переписка Меган Маркл с Карлом III, после которой появились нелицеприятные слухи о том, что Меган якобы не будет присутствовать на торжественной церемонии из-за обиды и якобы расистских настроений при дворе.

После этого на Меган Маркл обрушилась волна негатива, и ее обвинили в очернении репутации семьи. Бывший представитель Маргарет Тэтчер заявил, что Маркл и ее приближенные делают все, чтобы опорочить будущего короля и его родных, сообщает Пятый канал.

Однако Меган Маркл опровергла эту информацию и заявила, что переписка старая, и тогда Карл был еще принцем Чарльзом. Сами же слухи Меган назвала лживыми и нелепыми.

Представитель Меган Маркл заявил, что сейчас герцогиня Сассекская занимается личной жизнью, и ей некогда копаться в дербрях давно минувших дней.

"Призываем прессу прекратить этот цирк", – отметил представитель.

Напомним, два года назад Меган Маркл заявила, что испытывает сильное давление на себя со стороны членов королевской семьи. Когда жена принца Гарри забеременела, это усугубилось. Тогда Маркл во всеуслышание заявила, что всерьез переживают насчет цвета кожи ее будущего ребенка. Из-за этого в прессе начался скандал.