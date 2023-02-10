Хорошо сыграла роль: Использовавшую наивного Гарри ради выгоды Маркл вывели на чистую воду

Меган подставила саму себя

Отношения у принца Гарри и Меган Маркл с королевской семьей уже давно непростые. Сначала их отъезд из дворца, потом скандальное интервью Опре. Но на этом позор не закончился, ведь недавно младший сын принцессы Дианы выпустил скандальную книгу, где выставил в нехорошем свете свою родню. И Меган Маркл его, скорее всего, даже не думала останавливать.

Приближенные к монаршей семье считают, что Меган Маркл с самого начала делала все, чтобы "получить отказ" от новоиспеченных родственников. Об этом, в частности. рассказал эксперт по королевской семье Валентин Лоу. И, судя по написанному в его книге, герцогиня Сассекская умело использовала мужа ради своей выгоды.

Во-первых, Меган Маркл специально загнала себя в угол и воспользовалась ситуацией мужа, который и без нее был в не лучших отношениях с родственниками.

"Чтобы быть отвергнутой королевским истеблишментом, потому что она никогда не хотела оставаться", – считает Лоу.

А во-вторых, с самого начала ожидания жены принца Гарри не совпали с реальностью: она не желала подчиняться жестким правила семьи. Для того, чтобы покинуть дворец, она специально высасывала из пальца конфликты, используя наивного сына принцессы Дианы, который был готов на все ради супруги. Так, принцу пришлось оставить родину и разорвать отношения с семьей.

Переехав в Америку, герцогиня поняла, что может лишиться интереса публики к ее величеству. Именно поэтому она уговорила Гарри дать интервью Опре Уинфри, которое потрясло многих. В общем, Меган Маркл хорошо сыграла свою роль.