Хорошо сыграла роль: Использовавшую наивного Гарри ради выгоды Маркл вывели на чистую воду

Некроз рук у Костомарова Тесты Откровения Повалий Игры Сонник

Топ новостей недели

Последние слова ушедшего Костомарова пронзили до слез: Врачи не боги "Вечная память": 76-летняя мать Наташи Королевой покинула бренный мир "Мы не пара": Кончаловский порвал с женой после измены До места не доехал: поступила печальная новость о госпитализированном Щербакове

Лента новостей

Пятница 10 февраля

17:40"Не могу поверить": 48-летняя Алферова сделала заявление после новости о втором ребенке от Бероева 17:20Хорошо сыграла роль: Использовавшую наивного Гарри ради выгоды Маркл вывели на чистую воду 17:00“Где мои цветы?”: вышедшая замуж Кабаева вскрыла пороки знаменитого мужа 16:40Теперь мама: счастливая Цымбалюк-Романовская после родов показала жадно сосущего грудь малыша 16:20Повалил и облапал: на избитую экс-жену иноагента Смольянинова набросился чужой мужик 16:00"Совет да любовь": скрывшая отношения с Лепсом Барановская показала свадебный наряд 15:40"Положили в больницу": У исколотого Киркорова отнялась одна нога 15:20Стоматолог: поцелуи способствуют здоровью зубов и десен 15:00"Нужно гордиться": хоромы молодого певца поразили Тюльпанова 14:40"У меня же работа": доведенная до слез Орлова готовится оставить малыша 14:20Не стало Елбасы: умер первый лидер Казахстана 14:00На МКАД столкнулись 5 машин 13:40"Погибает": Врач вынес приговор пораженному трупным ядом Костомарову 13:20"Сейчас не могу": спрятавшийся от всех муж Чуриковой впервые вышел на связь 13:00"Дал согласие": Потерявший ноги Костомаров с почерневшими руками готовится к новой ампутации 12:40"Оля, как же так?": Россияне рыдают после внезапного ухода разбитой разводом Рапунцель из "Дома-2" 12:20Мужчина и дочь: наследница Успенской показала семью после заявления о беременности 12:20Потеря веса и сонливость: звезда "Ворониных" озвучила пугающие подробности состояния 12:00Как продать недвижимость зимой: 5 простых правил 11:40"Ей нужно лечить все": Истекшую кровью Волочкову экстренно отправили в больницу 11:20"Сладкая нега": изогнувшаяся Андреева подставила голое тело под камеру 11:00Как принимать квартиру в новостройке: объяснил эксперт 10:40"Она умрет": Слетевшей с катушек Бритни Спирс осталось не долго 10:20На квартиру в Москве придется копить 18 лет 10:00"Мегера": Лазарев ответил на видео скандалящей Кудрявцевой 09:40Постоянная прописка: что важно знать 09:20"Насильно": разродившаяся Орлова высказалась о правах на сына Фриске 09:00Известный музыкант: Башмет впервые рассказал о живущем отдельно от семьи зяте 09:00Жуткие кадры: спасение утонувшего в грязи ежа попало на видео 08:40"Наблюдается депрессивное состояние": После ампутации конечностей Костомарову требуется психолог 08:40Жизнь 9-летнего мальчика круто изменилась после шоу "Голос. Дети" 08:20Рассада всем на зависть: как сделать парник на подоконник своими руками 08:00"Все закончится завтра": Пораженная болезнью Тодоренко готовится уйти на тот свет 06:31Как извлечь бонусы из увольнения: объяснил эксперт 04:27Самые частые документы-подделки на жилье 02:16Как правильно сочетать цвета в интерьере: тренды 2023 года 00:07Ефремов день: традиции и приметы на 10 февраля 22:00От Мурманской области до Северного Кавказа: самые популярные горнолыжные курорты России 21:40"Пошли на *** все!": доведенная до истерики Кудрявцева грязно унизила поклонников 21:20"Посмей тронуть!": нарожавшая от Тарасова семеро по лавкам Костенко взвыла из-за скандалов в семье 21:00Аривидерчи! Нахамившая россиянам Гузеева подтвердила получение гражданства Израиля 20:40"Очень нужна помощь": Проскурякова после инфаркта Николаева собирает с миру по нитке на лечение 20:20"Разрез через слизистую": Исколотую на больничной койке Навку поделили надвое 20:00По стопам Пугачевой: жирующий в США иноагент Моргенштерн покрыл россиян отборным матом 19:40"Совсем беда началась": у больного Корчевникова отказывают функции организма 19:20Новое открытие ученых: таинственная мумия "русалки" из Японии имеет настоящий хвост 19:00Не мыслю без него жизни: вдова Этуша рассекретила свою огромную страсть 18:40Легла: родившая в 45 Орлова оказалась в шкуре убитой раком Фриске 18:20Тюрьма, предательство жены, смерть сына: что случилось с известным актером Долинским 18:00"Желаю каждому": купивший в 23 года квартиру за 110 млн певец Ramil’ дал урок завистникам
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Хорошо сыграла роль: Использовавшую наивного Гарри ради выгоды Маркл вывели на чистую воду

171

Меган подставила саму себя

Отношения у принца Гарри и Меган Маркл с королевской семьей уже давно непростые. Сначала их отъезд из дворца, потом скандальное интервью Опре. Но на этом позор не закончился, ведь недавно младший сын принцессы Дианы выпустил скандальную книгу, где выставил в нехорошем свете свою родню. И Меган Маркл его, скорее всего, даже не думала останавливать.

Приближенные к монаршей семье считают, что Меган Маркл с самого начала делала все, чтобы "получить отказ" от новоиспеченных родственников. Об этом, в частности. рассказал эксперт по королевской семье Валентин Лоу. И, судя по написанному в его книге, герцогиня Сассекская умело использовала мужа ради своей выгоды.

Во-первых, Меган Маркл специально загнала себя в угол и воспользовалась ситуацией мужа, который и без нее был в не лучших отношениях с родственниками.

"Чтобы быть отвергнутой королевским истеблишментом, потому что она никогда не хотела оставаться", – считает Лоу.

А во-вторых, с самого начала ожидания жены принца Гарри не совпали с реальностью: она не желала подчиняться жестким правила семьи. Для того, чтобы покинуть дворец, она специально высасывала из пальца конфликты, используя наивного сына принцессы Дианы, который был готов на все ради супруги. Так, принцу пришлось оставить родину и разорвать отношения с семьей.

Переехав в Америку, герцогиня поняла, что может лишиться интереса публики к ее величеству. Именно поэтому она уговорила Гарри дать интервью Опре Уинфри, которое потрясло многих. В общем, Меган Маркл хорошо сыграла свою роль.

10 февраля 2023, 17:20
Фото: IMAGO/Christopher Neundorf / www.imago-images.de / www.globallookpress.com
Express.co.uk✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Беременная Меган Маркл упала на колени перед старухой

По теме

Поймавший Маркл за испражнением в кустах Принц Гарри в шоке: не ожидал

Развод и отъезд из дворца: Кейт Миддлтон пошла по скользкой дорожке Меган Маркл

 Новости королевской семьи Британии

Сюжеты Новости королевской семьи Британии

Меган Маркл

Меган Маркл актриса

"Не могу поверить": 48-летняя Алферова сделала заявление после новости о втором ребенке от Бероева

Супруга Егора Бероева на седьмом небе от счастья.

“Где мои цветы?”: вышедшая замуж Кабаева вскрыла пороки знаменитого мужа

Кабаева пожаловалась на семейные проблемы.

Теперь мама: счастливая Цымбалюк-Романовская после родов показала жадно сосущего грудь малыша

Цымбалюк-Романовская ничуть не потолстела.

Повалил и облапал: на избитую экс-жену иноагента Смольянинова набросился чужой мужик

Бывшая супруга Артура Смольянинова* шокировала публику.

"Совет да любовь": скрывшая отношения с Лепсом Барановская показала свадебный наряд

Барановская шокировала приятной новостью.

Выбор читателей

08/02СрдНе дожила до 47: актрису Екатерину Гусеву закололи неизвестные 08/02Срд"Сегодня мы семья": родившую сына и дочь Кабаеву поздравляют с законным браком 09/02ЧтвБудем помнить и скучать: обнародованы последние слова 66-летнего Шифрина перед уходом 09/02ЧтвБольше не Пресняков: внук Пугачевой после переезда в Америку отказался от своего имени 10/02Птн"Все закончится завтра": Пораженная болезнью Тодоренко готовится уйти на тот свет 09/02ЧтвКто папаша? Загулявшая на чужбине молодуха Петросяна предъявила беременное пузо