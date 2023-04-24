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Понедельник 24 апреля

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Был на грани смерти: врачам удалось стабилизировать Костомарова

Был на грани смерти: врачам удалось стабилизировать Костомарова
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Появились новости о состоянии Романа Костомарова.

Заслуженный мастер спорта России Роман Костомаров находится в больнице уже почти четыре месяца и скорее всего не покинет лечебное учреждение в ближайшее время. Прославленному фигуристу еще предстоит пройти длительный курс терапии, восстановительных процедур и протезирование.

Тяжелейшие испытания на долю олимпийского чемпиона выпали после новогодних каникул. Он откатал праздничную программу на открытых аренах, проигнорировав требования безопасности, то есть одевшись совершенно не по сезону.

В результате спортсмен с подозрением на банальную простуду оказался в больнице в Коммунарке, однако его состояние постепенно ухудшалось. Врачи решили подключить Романа Костомарова к аппаратам ИВЛ и ЭКМО, что тоже имело тяжелейшие последствия.

Перенасыщение организма кислородом привело к возникновению сепсиса и дальнейшему отмиранию тканей. В какой-то момент фигурист был на грани смерти. Медикам пришлось провести срочную ампутацию стоп, чтобы спасти звезду отечественного льда от некроза. Более того, его введи в медикаментозную кому, чтобы снизить болевые ощущения.

Благо, рядом с пациентом все время находилась любящая семья, также Романа Костомарова активно поддерживали коллеги по цеху. Постепенно спортсмен начал поправляться и медикам удалось стабилизировать его. Об этом сообщает ОСН. По данным RT, он уже выполняет восстановительные упражнения.

24 апреля 2023, 13:20
Роман Костомаров. Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press / www.globallookpress.com
RT✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Не только Костомаров: кому из звезд ампутировали ноги

Татьяна Шмыга. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Лев Яшин. Фото: imago sportfotodienst via www.im/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Юлия Началова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Сара Бернар. Фото: Scherl/Global Look Press/www.globallookpress.com
Элла Фитцжеральд. Фото: Cinetext / Allstar Collection/Al/www.globallookpress.com
Фрида Кало. Фото: Eddie Moore/Albuquerque Journal/www.globallookpress.com
Александр Пороховщиков. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Татьяна Бестаева. Кадр Youtube/Киноконцерн &quot;Мосфильм&quot;
Мауро Беллуджи. Фото: via www.imago-images.de/www.imago-images.de/www.globallookpress.com

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