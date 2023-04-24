Был на грани смерти: врачам удалось стабилизировать Костомарова

Появились новости о состоянии Романа Костомарова.

Заслуженный мастер спорта России Роман Костомаров находится в больнице уже почти четыре месяца и скорее всего не покинет лечебное учреждение в ближайшее время. Прославленному фигуристу еще предстоит пройти длительный курс терапии, восстановительных процедур и протезирование.



Тяжелейшие испытания на долю олимпийского чемпиона выпали после новогодних каникул. Он откатал праздничную программу на открытых аренах, проигнорировав требования безопасности, то есть одевшись совершенно не по сезону.

В результате спортсмен с подозрением на банальную простуду оказался в больнице в Коммунарке, однако его состояние постепенно ухудшалось. Врачи решили подключить Романа Костомарова к аппаратам ИВЛ и ЭКМО, что тоже имело тяжелейшие последствия.

Перенасыщение организма кислородом привело к возникновению сепсиса и дальнейшему отмиранию тканей. В какой-то момент фигурист был на грани смерти. Медикам пришлось провести срочную ампутацию стоп, чтобы спасти звезду отечественного льда от некроза. Более того, его введи в медикаментозную кому, чтобы снизить болевые ощущения.

Благо, рядом с пациентом все время находилась любящая семья, также Романа Костомарова активно поддерживали коллеги по цеху. Постепенно спортсмен начал поправляться и медикам удалось стабилизировать его. Об этом сообщает ОСН. По данным RT, он уже выполняет восстановительные упражнения.