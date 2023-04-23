Тест: отгадайте фильм по цитате героя Георгия Вицина

Персонажей Георгия Вицина любят и взрослые, и дети.

Актеру в фильмах часто доставались роли обаятельных алкоголиков. Изображать пьянство на экране Вицин умел как никто другой, хотя в реальной жизни не пил вообще. По слухам, съемочной группе пришлось чуть ли не силой заставлять артиста пригубить пенного во время работы над эпизодом "Кавказской пленницы".

В реальности Георгий Вицин был вегетарианцем и занимался йогой. Он практиковал ее почти 40 лет, и это во времена, когда подобные практики считались крайне сомнительными в Стране Советов.

"Жить, как говорится, хорошо", – говорит Трус в исполнении артиста в "Кавказской пленнице". "А хорошо жить еще лучше", – отвечает ему герой Никулина.

А сможете отгадать другие фильмы с Георгием Вициным по цитате?