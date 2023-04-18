"Не всем нравится": удовлетворяющий старух Шаляпин изменил размер своего органа

Прохор Шаляпин лег под нож хирурга.

Известный российский певец и телеведущий Прохор Шаляпин обрел широкую популярность далеко не за творческие способности. Он прославился на всю страну после череды громких скандалов, которые были связаны с женами и любовницами исполнителя.

К слову, некоторые из них были значительно старше выпускника "Фабрики звезд", поэтому он получил в народе известность как любитель старух. Впрочем, не только Прохор Шаляпин удовлетворял своих избранниц – злые языки поговаривают, что щедрые женщины тоже удовлетворяли молодого муженька, правда, больше в финансовом плане.

К примеру, у артист состоял в отношениях с предпринимательницей Ларисой Копенкиной. Их брак продержался чуть больше года, однако мать певца активно выступала против свадьбы с пожилой дамой. А крайней официальной супругой исполнителя стала миллионерша Татьяна-Клаудиа Дэвис

Официально Прохор Шаляпин и канадская бизнесвумен подписали брачный договор, поэтому после смерти жены, а ее не стало сразу после свадьбы, звезда эстрады якобы не получила наследства. Однако пресса сообщала, что богатая леди успела одарить своего молодого муженька недвижимостью.

Так или иначе, музыкант и сегодня состоит в отношениях. Более того, ради новой любовницы он лег под нож хирурга. Об этом рассказал сам артист в интервью газете "Московский комсомолец". Певец признался, что изменил размер своего органа.

По данным Пятого канала, финалист "Фабрики звезд" уменьшил нос. "Сделать пластику проще, не всем нравится каждый день принимать все эти витамины", – подчеркнул Прохор Шаляпин. Кроме того, певец отметил, что его избранница тоже обратилась за помощью к медикам.