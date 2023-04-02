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Шоу-бизнес
Вываливший содержимое своего нутра Якубович унизил россиян: Как не стыдно

Вываливший содержимое своего нутра Якубович унизил россиян: Как не стыдно

На Леонида Якубовича бросились с вилами разгневанные зрители.
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С каждым новым выпуском капитал-шоу "Поле чудес" Леонид Якубович все более жестко шутит над гостями. И если раньше все закрывали на это глаза, то теперь первые помидоры полетели в пожилого телеведущего.

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Каждый победитель получает право поставить свой выигрыш и сыграть ва-банк: остаться с синицей в руке, либо заглянуть в таинственный черный ящик в надежда выиграть нечто более ценное. Однако, как сообщают преданные поклонники телепередачи, последнее время внутри коробки оказывается полная ерунда. При этом Леонид Якубович ведет себя так, будто азартные гости могут выиграть машину или квартиру.

Вот и в очередной раз вываливший содержимое своего нутра, которое было символизировано черным ящиком, Якубович продемонстрировал участнику шоу обычный перец. Тем самым он унизил россиян, которые сразу же бросились в Сеть, чтобы пожаловаться на неуважение ведущего некогда любимого шоу.

"Противно уже смотреть", "В приз перчик или морковку, ну позорище", "Это просто издевательство!", "Как не стыдно, приз — перчик", "Распил бюджета в ящике уже всех задрал", – излили души зрители, разгневанные поведением Леонида Якубовича.


Леонид Якубович. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.ru
Автор: 2 апреля 2023, 16:20 Источник: Отзыв.ру ✓ Надежный источник
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