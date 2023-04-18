"Мошенничество": заграбаставших имущество Баталова бросили в СИЗО

В деле с присвоенным наследством покойного Алексея Баталова наметился перелом.



Громкий скандал разразился в 2020 году, спустя три года после смерти Алексея Баталова. Вдова актера заявила о том, что пара юриста Михаила Цивина и его супруги, актрисы Наталии Дрожжиной, обманным путем присвоили как их с дочерью недвижимость, так и средства на банковских счетах. В сумме вошедшая в доверие к жене Баталова парочка обогатилась на астрономическую сумму в 57 миллионов рублей.

Делу дали ход, возбудив уголовное дело о мошенничестве, попутно отстранив от работы нотариуса Дмитрия Бублию, который и помог паре оформить поддельные документы. Договоры признали недействительными, а самих же Цивина и Дрожжину оставили под подпиской о невыезде.

Теперь же появились новые подробности о нашумевшем деле. Суд хотел, чтобы заграбаставших имущество Алексея Баталова бросили в СИЗО, но туда отправился пока что лишь Цивин. Дрожжина находится в больнице после двух перенесенных инсультов.

"Закономерный итог. Вывод: не воруй!", "Как же алчность доводит людей до ручки", "Правильно. Зло должно быть и будет наказано!", "Мошенничество, конечно, надо наказывать", – поделились своим мнением пользователи Сети по делу о наследстве Алексея Баталова.