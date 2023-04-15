"Очень скучаю": Буланова горько разрыдалась из-за болезненной утраты

Заговорив о близком человеке, Татьяна Буланова не смогла удержать себя в руках.



Гостьей шоу "Прямой эфир" на Первом канале стала Татьяна Буланова. Заговорила она об изменениях в жизни личной и семейной: как о прошлых, так и предстоящих.



Предстоящим летом семья Татьяны станет больше: она выходит замуж за своего третьего мужа, которым станет экс теннисист Валерий Руднев. Этот союз уже заставил многих сплетников позлословить, ведь мужчина моложе артистки на целых 19 лет.

Но пришлось в ходе передачи Татьяны Булановой заговорить и о менее приятных переменах. Оказывается, шесть лет назад певица потеряла любимую мать. Родительница скончалась от инфаркта, а перед этим долго болела. Из-за незаживающей раны в душе, глаза артистки оказались на мокром месте.

"Я очень скучаю! Мама была самым близким другом моим", – Буланова горько разрыдалась из-за болезненной утраты.

Впрочем, была и еще одна тема, из-за которой Татьяне даже пришлось попросить стакан воды и валерьянку. Очень стыдно ей было вспоминать 90-е годы, когда ей приходилось оставлять своего новорожденного сына дома, а самой мчаться зарабатывать деньги на детское питание.

Сын много плакал и капризничал, но с этим было ничего не поделать. Стиснув зубы, Татьяна Буланова оставляла ребенка и уходила по делам.

К счастью, сыну на мать обиды не держит, а второму ребенку от футболиста Владислава Радимова Татьяна Буланова может уделять уже больше времени.

