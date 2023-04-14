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Пятница 14 апреля

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Россияне рыдали на прощании с Эдуардом Багировым

Россияне рыдали на прощании с Эдуардом Багировым
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На прощание с Эдуардом Багировым прибыли звезды.

12 апреля россияне узнали печальную новость: на 48-м году жизни скончался автор романов "Гастарбайтер" и "Идеалист". Сообщалось, что незадолго до смерти в тяжелом состоянии он попал в больницу с желудочно-кишечным кровотечением. К сожалению, медики не смогли помочь Эдуарду Багирову справиться с серьезным недугом.

Сегодня в Москве прошла церемония прощания с кинодраматургом. Как пишет Пятый канал, гроб с телом кумира миллионов разместили в Прощальном зале Троекуровского кладбища. На кадрах, снятых во время церемонии, можно увидеть, как россияне рыдали: друзья, родственники и почитатели творчества писателя.

Как известно, при жизни Эдуард Багиров общался со многими знаменитостями. Так что, неудивительно, что некоторые из них прибыли на панихиду, чтобы попрощаться. На видео, к примеру, замечена Тина Канделаки. Она приехала в холл Троекуровского кладбища с букетом красных роз и скорбью на лице.

Место панихиды буквально усыпано цветами. Посередине разместили портрет покойного писателя. Кроме того, все желающие могли подойти к гробу и попрощаться. Известно, что похоронят Эдуарда Багирова в другом месте – в деревне Горицы, где он провел свое детство.

14 апреля 2023, 14:20
Эдуард Багиров. Фото: Социальные сети
Пятый канал✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Дорогие гробы и рыдающие знаменитости: топ самых шикарных звездных похорон года

Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру

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