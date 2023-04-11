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Вторник 11 апреля

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Семейка русских патриотов: у внучки израильтянки Пугачевой оказался американский паспорт

Семейка русских патриотов: у внучки израильтянки Пугачевой оказался американский паспорт
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Скрывать правду больше нет смысла.

Накануне присоединения к России новых территорий Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри из аэропорта бизнес-авиации Внуково-3 частным бортом спешно улетела на Землю Обетованную. Некогда главная российская певица пополнила ряды миллиона выходцев из нашей страны. Израильское гражданство Народная артистка Советского Союза Алла Пугачева получила в Иерусалиме 22 мая. Именно такая дата значится в ее синем израильском паспорте – "дарконе".

Интересно, что ее старшая дочь Кристина Орбакайте с мужем Михаилом Земцовым живет сегодня в Америке. Там же обитает и внучка Примадонны – Клавдия Земцова. У девочки, кстати, американский паспорт. Она появилась на свет 30 марта 2012 года в Майами. А четырнадцатая поправка Конституции Соединенных Штатов гласит, что любой ребенок, рожденный на территории США, автоматически становится гражданином этой страны, и при этом не играет роли, какое гражданство было у родителей.

Интересно, что при наступлении 21 года, внучка Пугачевой сможет подать заявку на воссоединение с семьей по упрощенной схеме, и мама, папа и два братишки получат Green Card, чтобы также иметь возможность жить, работать, и официально находиться на территории США.

Словом, для семейки русских патриотов открыт весь мир теперь!

11 апреля 2023, 11:20
Фото: Дни.ру
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

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Фото: пресс-служба / Юрий Феклистов
Фото: пресс-служба / Юрий Феклистов
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба / Юрий Феклистов

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