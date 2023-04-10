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"Сама, не дожидаясь позора": вынужденная уволиться Ахджакова громко хлопнула дверью

"Сама, не дожидаясь позора": вынужденная уволиться Ахджакова громко хлопнула дверью
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Лия Ахеджакова написала заявление об уходе.

Некоторое время назад советская и российская актриса Лия Ахеджакова обратила на себя внимание общественности. Она громко и негативно осудила политические решения правительства России, за что и поплатилась.

Патриотично настроенные сограждане буквально подняли актрису на вилы, но это было не самым страшным последствием. Столичный театр "Современник" и вовсе снял с показа все спектакли с участием Ахеджаковой, оставив ее без источника заработка.

Прождав несколько месяцев в ожидании разрешения конфликта, Лия Меджидовна поняла, что ничего не изменится. Таким образом вынужденная уволиться Ахеджакова написала заявление об увольнении по собственному желанию и этим поступком буквально громко хлопнула дверью.

Об этой кадровой перестановке стало известно из пресс-службы "Современника", сообщает портал ОСН со ссылкой на РИА Новости. Подчеркнули сотрудники театра и то, что ни о какой совместной дальнейшей работе и речи быть не может.

"Скатертью дорога. Хорошо, что додумалась сама уволиться, не дожидаясь позора", "Бог ей будет судья", "85 лет, пора давно на пенсию. Смотреть на развалину на сцене сомнительная радость", "Надо иметь мудрость и вовремя уйти на покой, а не цепляться престарелыми ручонками изо всех сил", – высказались о решении Лии Ахеджаковой комментаторы.


10 апреля 2023, 14:20
Лия Ахеджакова. Фото: Sergey Petrov / news.ru / www.globallookpress.com
Общественная служба новостей✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Лишить звания, гражданства и недвижимости: кто из российских звезд наплевал на страну

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Viktor Chernov / Russian Look / www.globallookpress.com

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