"Прощаемся красиво!": потерявший голос Пьеха покинул родные края

Пьеха решился на важный шаг.

42-летний российский певец Стас Пьеха не афиширует подробности личной жизни, поэтому фанаты пристально следят за каждым его шагом. Когда-то артист встречался с двоюродной сестрой Тимати Викторией Смирновой, потом был женат на модели Наталье Горчаковой. Последняя родила от артиста сына Петра, которому в этом году исполнится девять лет.

Стас Пьеха активно общается с поклонниками, но в основном только о работе. На днях Пьеха обратился к поклонникам с важным сообщением. Как выяснилось, певец так загнал себя, что потерял из-за напряженного труда голос. Тем не менее, звезда приняла решение покинуть родные края и отправиться в гастрольный тур.

"Мы отработали пять концертов подряд и я молча еду на следующие пять. Возможно, они будут проходить в разговорном жанре, в котором, мне кажется, я тоже преуспел. Шучу, конечно, все будет так, как и было задумано. Давно я не благодарил вас за то, что даете мне ощутить любовь и причастность к чему-то большому и эмоционально значимому. Спасибо всем, кто приходил вчера в Питере ко мне ранее и тем, кто придет сегодня и далее. Очень просто находить смыслы, когда вы с нами. Теперь точно прощаемся со старой программой красиво и вдохновленные делаем новую. До встречи!" – написал Стас Пьеха.

Фанаты поблагодарили артиста за его работу и поддержали в столь непростой период, ведь для певца голос – основной инструмент.

"Положение безвыходное"; "Спасибо за потрясающий концерт"; "Ждем вас"; "Это был восторг"; "Вы классный", – написали комментаторы.