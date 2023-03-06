"Разрешаем": брошенная мужем Пугачева появилась в центре Москвы

Поклонники были рады встречей с Аллой Пугачевой.

Наскоро покинувшая Россию в сентябре прошлого года певица Алла Пугачева резко оборвала связи с некогда любимой страной. Далеко не все поклонники поддержали решение звезды, решив отказаться от преданности артистки. Но остались и те, кто продолжает слушать песни Примадонны.

Так, ежегодная встреча фан-сообщества Аллы Пугачевой состоялась несмотря ни на что. 20 человек собрались в пространстве в первое мартовское воскресенье, а сама певица появилась в центре Москвы по видеосвязи. Поклонники были счастливы увидеть артистку и сохранить давнюю традицию. Много лет такой встречей народная артистка якобы призывала весну.

В социальной сети старшая дочь Аллы Пугачевой певица Кристина Орбакайте в шутку спросила у звездной мамы разрешает ли она наконец-то начать весну. Алла Борисовна поддержала комментарий ответной шуткой.

"Весну разрешаем?" – спросила Кристина.

"Конечно", – ответила артистка.

Видимо, так Алла Пугачева коротает свои дни в Израиле. Брошенная Галкиным* звезда шоу-бизнеса верно ждет супруга с гастролей. В это время Максим Галкин седлает жеребцов и шутит про страну. Лишь изредка артистку можно встретить на живых концертах и постановках. Например, ее заметили на выступлении Лаймы Вайкуле в Тель-Авиве.

* Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.