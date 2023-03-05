"Перестали двигаться брови": обколотая Варлей горько пожалела о впрыснутом под кожу яде

Наталья Варлей испугалась результата.



Наталья Варлей, запомнившаяся всем ролью Нины в к/ф "Кавказская пленница", пообщалась с журналистами НТВ на тему методов сохранения молодости. Рассказала актриса о тех процедурах ухода за собой, которые регулярно совершает.

По словам Натальи, если после долгой дороги ей нужно придти в себя, то она бежит в горячий душ, выпивает крепкий кофе и отправляется по делам. Да и каждый день, даже если нет сил и времени, она непременно начинает утро с ванны. Уверена, что лучше выйти из дома с мокрой, но чистой головой, чем с несвежей шевелюрой. Именно это, считает Наталья Варлей, и помогло ей сохранить свои прекрасные густые волосы.

Что же до лица – актриса смеется над теми, кто пытается улучить ее в уколах и подтяжках. Ведь морщинки на лбу прекрасно можно скрыть челкой, а с уходом за кожей лица справится деревенская сметана, которую Наталья Варлей покупает у соседки по даче.

Лишь однажды, признается Варлей, решилась посетить кабинет косметолога. Сделала ботокс в лоб и горько пожалела о впрыснутом под кожу яде. Стремление к красоте чуть не стоило ей провала в работе.



"Перестали двигаться брови, а я начала играть спектакль и не могу ни одну эмоцию выразить", – сокрушалась разочарованная Наталья Варлей в разговоре с журналистами.



Напомним, что косметологический препарат Ботокс изготавливается на основе ботулотоксина — нейротоксина, который является сильнейшим органическим ядом. Укол такого вещества в мышцу вызывает ее долговременное расслабление, что помогает избавиться от морщин, но делает лицо безжизненной маской. Именно такой результат и получила однажды Наталья Варлей.

