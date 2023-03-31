"Все равно никуда не уйдет": показавшая пузо Буланова отмахнулась от проблем

Татьяна Буланова знает секреты крепкого союза.



На юбилейном концерте Олега Иванова в Кремле журналистам удалось пообщаться с Татьяной Булановой. Им женщина, которая вот-вот выйдет замуж в третий раз, рассказала о секретах личной жизни.

Не согласна она оказалась с позицией Владимира Винокура, который уверен, что редкие встречи с любимым человеком позволяют отдохнуть друг от друга, заскучать и сильнее радоваться встрече. Корреспондентам Пятого канала Татьяна сообщила, что придерживается других взглядов.

По словам артистки, с ее первым мужем они работали вместе и потому проводили все дни вдвоем. Брак, тем не менее, закончился разводом. Со вторым же супругом из-за концертных гастролей и футбольных сборов виделись они уже гораздо реже, но и это не спасло пару Татьяны Булановой.

Теперь же певица уверена, что прочность союза зависит исключительно от людей, составляющих пару. Если возлюбленные боятся друг друга потерять, проявляют бережное отношение, уважение и любовь, то любая разлука им нипочем.

"Все равно это никуда не уйдет", – отмахнулась от проблем Татьяна Буланова.



К слову, показавшая пузо сквозь бахрому платья на одном из своих предыдущих выступлений, Татьяна Буланова была сразу же заподозрена многими в беременности. Ведь, как сообщали поклонники артистки, она уже очень давно рассказывает о том, как же мечтает вновь подержать на руках младенца. Поэтому стоило лишь ее животику обрести более округлую форму, многие сразу же бросились поздравлять Татьяну Буланову с грядущим пополнением.



