Животик виден издалека: 54-летняя Татьяна Буланова ждет ребенка?

Предстоящее замужество Татьяны Булановой много кого выбило из колеи. Повлияло оно и на саму артистку. Она очень долго сомневалась из-за разницы в возрасте, однако все же приняла решение надеть кольцо на тот самый пальчик.
Да и видимо не только на поход в ЗАГС решилась Татьяна, ведь многие говорят о том, что подготовку свадьбы было велено ускорить настолько, насколько это возможно. Разумеется, многие сразу почесали голову: неужели 54-летняя Татьяна Буланова ждет ребенка?
И, судя по снимку артистки в блоге Прохора Шаляпина, певица и ее избранник Валерий Руднев действительно скоро станут родителями. В сеть попали видео и снимки, на которых животик виден издалека. Отчетливую окружность Татьяна Буланова попыталась прикрыть бахромой платья, но от бдительных взоров пользователей Сети она не ускользнула.
Комментаторы сопоставили факты: срочную подготовку свадьбы и настрой самой Татьяны. Ведь певица неоднократно признавалась в том, что мечтает о дочери. И, озаренные радостью за любимую исполнительницу, бросились поздравлять женщину.
"Какая Татьяна красотка", "Очень рада за Татьяну", "Животик-то уже не скрыть", – с теплом обратились к Татьяне Булановой подписчики.