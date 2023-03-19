Животик виден издалека: 54-летняя Татьяна Буланова ждет ребенка?

Шоу-бизнес

"Сидящим наверху людям показывали": как и чем на самом деле зарабатывала Вайкуле в СССР

Лайма Вайкуле недавно утверждала, что "содержала весь СССР", но Роман Мадянов напомнил звезде, как все было на самом деле