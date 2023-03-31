"Теперь точно": Бросившая Богомолова Собчак публично призналась в расставании

Ксения Собчак не смогла молчать.

С прошлого года злые языки шепчутся о проблемах в браке журналистки и режиссера. Супруги стали редко выходить вместе в свет, а если и появлялись на мероприятиях, то публика замечала отреченный взгляд в лице Константина Богомолова. При этом Ксения Собчак предпочитает не комментировать всплывающие сплетни.

Недавний выход в свет экс-ведущей телестройки в очередной раз спровоцировал разговоры о проблемах в ее семье. Она отправилась на премьеру сериала "Актрисы", и муж рядом с ней замечен не был. "Где Константин?" – спрашивали в комментариях поклонники. Кто-то объяснил взволнованным пользователям, что режиссер может быть в Перми, где вот-вот состоится его спектакль. Так что, очевидно блондинка бросила своего мужа, решив не ехать с ним в другой город, и отправилась на мероприятие.

В отсутствие супруга Ксения Собчак очень хорошо проводит время. На своей странице в соцсетях она написала длинный текст о вечкринке в компании звездных друзей. Уже сидя в машине, она публично призналась в расставании с коллегами, которые весь вечер окружали ее. Уезжать, как оказалось, ей не хотелось до последнего.

"1:48, давненько я так не задерживалась где-либо", – откровенно призналась супруга Константина Богомолова.

Звезда добавила, что поняла значение определения "классный вечер". Это, пишет она, когда человека окружают только близкие люди, ему не нужно изображать веселье перед камерами, а окружающие его понимают. Собственно, это и ощутила Ксения Собчак, а потому осталась в восторге.