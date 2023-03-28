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Вторник 28 марта

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Конец: Пролежавший в больнице три месяца Костомаров отмучился

Конец: Пролежавший в больнице три месяца Костомаров отмучился
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Врачи сделали с Романом Костомаровым все, что в их силах.

В начале января поклонники фигурного катания узнали страшную новость: одна из его самых главных звезд попала в реанимацию в тяжелом состоянии. Спортсмена, по данным СМИ, подключили к ИВЛ и ЭКМО, а позже он якобы лишился конечностей из-за некроза и перенес не один инфаркт. Роман Костомаров пролежал в больнице почти три месяца и наконец-то отмучился.

Как пишет телеканал "360", спортсмен перестал страдать от некроза, который, если верить источникам, привел к ампутации. Врачи смогли остановить распространение отмирания тканей. Так что, вполне возможно, появившаяся недавно информация о предстоящих операциях по удалению других частей тела фигуриста – всего лишь слухи.

Хотя одну операцию медики все-таки провели. На днях Роману Костомарову зашили отверстие в трахее, которое предназначалось для подключения к аппарату ИВЛ. Видимо, этой процедуре пришел конец, а олимпийский чемпион может дышать самостоятельно. Другие хирургические вмешательства специалисты не планируют.

Медики продолжают поднимать на ноги звезду фигурного катания, сообщает URA.ru. Сообщается, что спортсмену назначены уколы и капельницы. Особое внимание персонала больницы приковано к печени, которая, как писали в прессе ранее, начала отказывать. Произошло это из-за принимаемых Романом Костомаровым препаратов, ведт орган перестал справляться с большим объемом.

28 марта 2023, 14:00
Роман Костомаров. Фото: Социальные сети
Телеграм-канал "112"• Требует проверки

Фоторепортаж

Костомаров кричит из-за Навки

Постановщик Илья Авербух.
Роман Костомаров и Татьяна Навка.
Участники шоу Повилас Ванагас и Маргарита Дробязко.
Фигурист Алексей Ягудин.
Татьяна Навка исполнила роль ветреной Кармен.
Фигурист Алексей Тихонов.
Участники ледового мюзикла "Кармен".
Мария Петрова и Алексей Тихонов.

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