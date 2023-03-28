Конец: Пролежавший в больнице три месяца Костомаров отмучился

Врачи сделали с Романом Костомаровым все, что в их силах.

В начале января поклонники фигурного катания узнали страшную новость: одна из его самых главных звезд попала в реанимацию в тяжелом состоянии. Спортсмена, по данным СМИ, подключили к ИВЛ и ЭКМО, а позже он якобы лишился конечностей из-за некроза и перенес не один инфаркт. Роман Костомаров пролежал в больнице почти три месяца и наконец-то отмучился.

Как пишет телеканал "360", спортсмен перестал страдать от некроза, который, если верить источникам, привел к ампутации. Врачи смогли остановить распространение отмирания тканей. Так что, вполне возможно, появившаяся недавно информация о предстоящих операциях по удалению других частей тела фигуриста – всего лишь слухи.

Хотя одну операцию медики все-таки провели. На днях Роману Костомарову зашили отверстие в трахее, которое предназначалось для подключения к аппарату ИВЛ. Видимо, этой процедуре пришел конец, а олимпийский чемпион может дышать самостоятельно. Другие хирургические вмешательства специалисты не планируют.

Медики продолжают поднимать на ноги звезду фигурного катания, сообщает URA.ru. Сообщается, что спортсмену назначены уколы и капельницы. Особое внимание персонала больницы приковано к печени, которая, как писали в прессе ранее, начала отказывать. Произошло это из-за принимаемых Романом Костомаровым препаратов, ведт орган перестал справляться с большим объемом.