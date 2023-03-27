"Слава Богу": Обнародованы последние слова ушедшего Костомарова

Роман Костомаров отмучился.

В начале января публика узнала о том, что фигурист ушел со льда в больницу. Попал он туда в тяжелом состоянии и был сразу отправлен в реанимацию, а также подключен к ИВЛ и ЭКМО. Друзья и родственники предпочитали не разглашать детали болезни Романа Костомарова, поэтому поклонники опирались на данные, появляющиеся в СМИ.

Правда, новости о фигуристе за все это время были очень тревожные. Писали, что он лежал в коме, из-за некроза лишился конечностей, перенес не один инфаркт, а его органы стали отказывать. Однако на днях о состоянии спортсмена появились хорошие новости, а озвучил их его коллега и близкий друг Илья Авербух.

Исходя из его слов, можно сделать вывод о том, что после всех пережитых испытаний Роман Костомаров отмучился и медленными шагами идет на поправку. При этом данную информацию он получил не от жены больного фигуриста, которая не отходит от него ни на шаг. Об этом сказал сам олимпийский чемпион – в последнем голосовом сообщении, которое он записал друзьям из больницы.

"Слава Богу, ситуация начала выправляться... Сейчас состояние здоровья улучшается", – приводит комментарий Ильи Авербуха URA.ru.

Именно благодаря ему последние слова спортсмена были обнародованы. Как рассказал супруг Лизы Арзамасовой, бодрым голосом олимпийский чемпион отшутился: мол, сейчас врачи его "подрихтуют", и он ко всем вернется. Так что, вполне возможно, совсем скоро Роман Костомаров выйдет на связь и с поклонниками, которые за него переживают.