Покушение на убийство? Известную певицу обстреляли в Москве

Наталья Власова находится в сильном стрессе.



Страшный инцидент случился накануне в столице. Известную певицу Наталью Власову обстреляли в Москве: неизвестный злоумышленник выпустил пять пуль по ее внедорожнику.

К счастью, в автомобиле Натальи не было, как и в городе: она находилась в Иваново, где дала два концерта для местных жителей. Вернувшись домой артистка подошла к своему средству передвижения и с ужасом обнаружила пробитые отверстия.

Певица, сообщает Телеканал 360, уже обратилась в правоохранительные органы, сотрудники которого теперь будут выяснять личность хулигана. А если его смогут найти, то злоумышленнику придется выплатить круглую сумму за порчу чужого имущества: ремонт только автомобиля Натальи Власовой уже оценили в 250 000 рублей, но под обстрел попали и машины стоящие рядом.

К слову, поведение стрелка может быть, думают некоторые, даже квалифицировано как покушение на убийство. Ведь в том направлении, в котором стрелок выпустил все пули, расположена школа. А значит, что от его действий могли пострадать дети или прохожие, а не только автомобили Натальи и ее соседей по двору.

Однако есть и пользователи Сети, которые убеждены, что случившееся может быть не случайным совпадением, а преследованием Натальи Власовой со стороны влюбленного в нее поклонника.

"Когда у мужчины нет шансов, он может стать очень странным", – дали Наталье Власовой почву для размышлений.

