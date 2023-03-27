Тест: отгадайте фильм по фрагменту с авоськой

Сможете ли вы узнать кадры из советских фильмов по одной авоське?

Советский быт — предмет ностальгии сразу для нескольких поколений. Многие помнят, какими были квартиры, школы и магазины. Каждый узнает шторку из бусин, настенные часы в форме наручных и, конечно, авоську. Без нее поход в магазин состоятся не мог — как иначе унести все покупки?

Конечно, предметы обихода обычного человека нашли отражение в кинематографе тех лет. Предлагаем вам окунуться в ностальгию, и угадать, из какого фильма появился тот или иной кадр с авоськой.

Сможете ли вы назвать все картины и владельцев советских "шопперов"?







