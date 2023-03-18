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Суббота 18 марта

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Тест: отгадайте фильм с Нонной Мордюковой по кадру

Тест: отгадайте фильм с Нонной Мордюковой по кадру
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Все ли картины с Нонной Мордюковой вы помните?

Актриса дебютировала в кино в 1948 году еще во время учебы во ВГИКе в картине Сергея Герасимова "Молодая гвардия". Впрочем, там снялся почти весь ее курс, этот фильм стал первым также и для Инны Макаровой, Вячеслава Тихонова, Георгия Юматова и многих других.

После в ее жизни было еще много замечательных ролей. Даже небольшие появления на экране Нонны Мордюковой становились настоящим событием, так как актриса умела сделать заметной даже небольшую роль.

Пройдите тест и отгадайте фильм с Нонной Мордюковой по кадру. Готовы?

18 марта 2023, 17:35
Фото: Igor Gnevashev / Russian Look / www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

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