Тест: отгадайте фильм с Нонной Мордюковой по кадру

Все ли картины с Нонной Мордюковой вы помните?

Актриса дебютировала в кино в 1948 году еще во время учебы во ВГИКе в картине Сергея Герасимова "Молодая гвардия". Впрочем, там снялся почти весь ее курс, этот фильм стал первым также и для Инны Макаровой, Вячеслава Тихонова, Георгия Юматова и многих других.

После в ее жизни было еще много замечательных ролей. Даже небольшие появления на экране Нонны Мордюковой становились настоящим событием, так как актриса умела сделать заметной даже небольшую роль.

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