Мартиросян экстренно госпитализирован в Москве – СМИ

Медики держат руку на пульсе.

В четверг, 2 марта, из российской столицы пришла тревожная новость. Как сообщили некоторые СМИ, в одну из клиник Москвы экстренно госпитализировали всенародно любимого актера театра и кино Георгия Мартиросяна.

Информацию передал телеграм-канал "112". Поступили сведения, что у 75-летней звезды экранов начались воспалительные процессы. Согласно источнику, на помощь Заслуженному артисту России пришли врачи-урологи.

Звезда российских сериалов и кино, по данным "112", все еще находится в больнице, а медики начали всестороннее обследование. Друзья и родственники Георгия Мартиросяна новость пока не прокомментировали.

К слову, супруга артиста – архитектор Наталья Мамонова – младше него на 30 лет. Третья свадьба звезды состоялась шесть лет назад. До этого актер был женат на Народной артистке России Наталье Васильевой. В браке родилась дочь Елизавета (внук Адам). Первая супруга – Людмила Аристова, коллега по цеху. Пара обзавелась сыном Дмитрием.

Георгий Мартиросян известен как актер театра, кино и дубляжа. Он, в том числе, озвучивает компьютерные игры. Наиболее известен по роли прокурора в культовом фильме "Ворошиловский стрелок".

ОБНОВЛЕНИЕ: Георгий Мартиросян опроверг новость о своей госпитализации. Артист подчеркнул, что его с кем-то перепутали. Об этом сообщает телеканал "Царьград".