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Четверг 16 марта

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Дата свадьбы и место: Буланова раскрыла тайну подготовки торжества

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Буланова долго мучала поклонников с деталями свадьбы.

Татьяна Буланова уже давно встречается с бизнесменом Валерием Рудневым и даже как-то заявила, что собирается за него замуж. Но время идет, а со свадьбой дела не продвигаются. Неужто Буланова так и останется одинокой?

Наконец певица приоткрыла завесу тайны и ответила поклонникам на волнующий вопрос о предстоящем торжестве. Самое главное, что интересует фанатов, дата свадьбы и место проведения торжества. Как выяснилось, Татьяна Буланова мечтает о традиционном торжестве.

"Знаю, в чем я буду, и где пройдет торжество. И знаю, кто жених... Я бы хотела традиционную свадьбу без всяких выкрутасов и закидонов", – призналась Татьяна Буланова.

Также она отметила, что она будет в белом свадебном платье, а жених в классическом черном костюме.

Кроме того, 50-летняя Татьяна Буланова не исключает, что еще может стать матерью. По ее словам, они с Валерием уже обсуждали этот вопрос. При этом никаких подробностей певица раскрывать не стала.

Пока в паре царит гармония и взаимопонимание. За три года романа Буланова и Руднев ни разу не повздорили, что говорит о том, что влюбленные на верном пути. Ее возлюбленный ничуть не ревнивый и всегда радуется ее успехам.

16 марта 2023, 19:20
Татьяна Буланова. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Starhit✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Не плачь: Татьяне Булановой – 50

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