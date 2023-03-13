Не пришел в сознание: борющегося за жизнь Костомарова готовят к повторной ампутации

Как сейчас чувствует себя фигурист?



Уже на протяжении двух месяцев медики борются за жизнь Романа Костомарова. После Нового года фигуриста госпитализировали с пневмонией.

С каждым новым днем ему становилось все хуже, развился сепсис. Лечащим врачам пришлось прибегнуть к ампутации. Фигурист лишился обеих стоп и нескольких пальцев на руке.

В СМИ появилась информация о том, что Романа Костомарова готовят к очередной операции по ампутации конечностей. Телеграм-канал Baza сообщает, что фигурист по-прежнему находится в бессознательном состоянии. Появлявшиеся публикации о том, что он пришел в себя, не соответствуют действительности.



Сейчас олимпийский чемпион до сих пор дышит с помощью трубки в горле. Ему сняли препараты, которые погружали его в медикаментозный сон для того, чтобы он пришел в сознание, однако полноценно фигурист в него так и не вернулся.

Известно, что Роман сильно ослаб. Единственное, что он может сделать, — это изредка открыть глаза. Кроме того, сепсис продолжает прогрессировать. Хирурги планируют провести повторную ампутацию, чтобы сохранить спортсмену жизнь.