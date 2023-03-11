"Ужасно": Орбакайте осталась без копейки после бегства Пугачевой

Кристина Орбакайте оказалась в трудном положении.



В то время пока Алла Пугачева вместе с мужем и детьми проживает в Израиле, ее дочь Кристина Орбакайте не стала покидать пределы страны. Впрочем, как говорят многие сделала она это вполне с корыстной целью. Захотела переманить на свою сторону поклонников своей звёздный матери, чтобы неплохо подзаработать.

Кроме концертной деятельности Кристина также посещает различные телешоу. В общем, делает все, чтобы поднять свой рейтинг, а вместе с ним и заработки. Но, судя по всему в этом она не преуспела.

В сеть попали кадры из московской квартиры Кристины Орбакайте, которая неприятно удивили некоторых. Дизайнер Антон Мединский и вовсе раскритиковал все внутреннее убранство. От всей начинки квартиры дочери Аллы Пугачевой веет устаревшим стилем, который правил бал лет 15 назад.

"Сейчас это выглядит ужасно", – высказался дизайнер о жилье Орбакайте.



Получается, что в ремонт своего жилья блондинка пока что вложиться не может. Вполне вероятно, считают некоторые, что Кристина Орбакайте осталась без копейки после бегства Аллы Пугачевой в Израиль. Якобы ранее ее мать могла время от времени помогать дочери с крупными тратами.

Теперь же у проживающей в чужом доме Аллы Пугачевой все мысли сосредоточены, должно быть, на продаже замка в Грязи, да о приобретении собственного дома. Поэтому ее дочери Кристине Орбакайте пока приходится довольствоваться имеющимся.

