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Уже давно: Бондарчук подыскал замену разродившейся Андреевой

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Федор Бондарчук недолго был один.

Режиссер Федор Бондарчук появился на премьере сериала "Фишер". Главные роли в картине сыграли Иван Янковский и Александра Бортич. Показал состоялся в кинотеатре "Художественный" в Москве. Федор Сергеевич с удовольствием позировал для камер, однако, без супруги.

Вторая жена режиссера Паулина Андреева, с которой он в отношениях уже 6 лет, давно не появляется на совместных мероприятиях. Поклонники строю разные догадки. Кто-то считает, что актриса посвящает свое время материнству, ведь маленькому Ивану только летом исполнится два года. Другие же говорят, что в семье режиссера случился разлад и второй громкий развод уже не за горами.

Хорошо, что для фотографий Федор Бондарчук подыскал замену разродившейся Паулине Андреевой. Режиссер позировал вместе с Анной Михалковой, которая тоже посетила премьеру "Фишера". Уже давно кинодеятелей связывает дружба и хорошие отношения.

Паулина недавно засветила на съёмках клипа одного телеведущего. Тогда девушка сыграла с чужим мужчиной любовь, да так убедительно, что поклонники приписали настоящий роман. Федор Бондарчук никак не отреагировал на такие заявления, но пока с Паулиной не появлялся.

9 февраля 2023, 14:20
Федор Бондарчук. Фото: Комсомольская правда/ Global Look Press/ Globallookpress.com
7days.ru✓ Надежный источник

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