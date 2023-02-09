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"Прогноз не очень благоприятный": лечащий врач сообщил про черноту кожи лишившегося ног Костомарова

"Прогноз не очень благоприятный": лечащий врач сообщил про черноту кожи лишившегося ног Костомарова

Страшная инфекция высасывает все силы
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46-летний Роман Костомаров в начале января попал в реанимацию с пневмонией, где его одновременно подключили к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. Но из-за длительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом у спортсмена началось стремительное отмирание тканей, вскоре гангрена распространилась на пальцы, начался некроз конечностей. Обследование показало наличие пузырьков газа в мягких тканях левого голеностопного сустава и нижней трети голени. В итоге спортсмену ампутировали обе стопы, а сейчас идет борьба за руки.

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Аллерголог-иммунолог Алина Шубина – ведущий специалист сети клиник "Семейная" – рассказала "Дни.ру" о процессах, которые сейчас происходят в организме фигуриста.

Алина Шубина. Фото: пресс-служба

"Причиной пневмонии, с которой Костомаров попал в больницу, чаще всего являются инфекционные агенты: бактерии, вирусы и грибки, – говорит врач. – Причем воспаление может распространяться на ранее не затронутые отделы легких. В результате нарушается газообмен, клеткам организма не хватает кислорода – возникает дыхательная недостаточность".

По словам специалиста, грозным осложнением пневмонии является сепсис, когда инфекционные возбудители из первичного очага инфекции попадают в кровь. "Иммунная система реагирует на это выработкой огромного количества биологически активных веществ (разные цитокины, фактор некроза опухоли-альфа, интерлейкины, простагландины и многие другие – Прим. ред.), которые накапливаются в крови и оказывают неблагоприятный эффект в виде повреждения эндотелия (внутреннего слоя сосудистой стенки – Прим. ред.). Это в свою очередь приводит к активации системы свертывания крови, – описал процессы в организме Костомарова. – Микроциркуляция нарушается, мелкие сосуды могут закупориваться рыхлыми сгустками крови. Стоит не забывать, что при сепсисе в крови еще циркулируют инфекционные возбудители и их токсины, а также продукты активации иммунной системы – все это оказывает повреждающее действие на ткани и органы. Все это в итоге становится причиной гангрены",

"На начальных этапах некроза кожа в месте поражения становится бледной и холодной на ощупь, возникает отечность тканей, – говорит эксперт. – Затем появляются красно-бурые пятна на коже, отслаивается эпидермис (верхний слой кожи – Прим. ред.). В итоге из-за разрушения гемоглобина (белка крови, обеспечивающего транспорт кислорода) и образования соединения железа и серы – сульфида железа, пораженные ткани приобретают темно-коричневую или черную окраску".

Как показала практика, в очаге гангрены происходит размножение инфекционных возбудителей, а токсичные продукты распада тканей попадают в общий кровоток и вызывают еще большую интоксикацию организма. Лечение же гангрены заключается в немедленном удалении омертвевших тканей, восстановлении кровотока, проведении общих дезинтоксикационных мероприятий. Однако не всегда удается спасти пораженную конечность, тогда хирурги решают вопрос об ампутации.

"Прогноз при гангрене не очень благоприятный. Во многом исход зависит от степени и распространенности поражения, общего состояния организма", – заключил пульмонолог.

Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 9 февраля 2023, 13:00 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
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