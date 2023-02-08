Крест стоит огромный: проводы сгоревшей Бони из "Дома-2" влетели в целое состояние

Виктория Боня загнала себя.

Российская телеведущая и звезда скандального шоу "Дом-2" Виктория Боня ведет активный образ жизни и следит за фигурой. Она обожает спорт и экстрим, в том числе восхождение на горы. Несмотря на то, что ей нелегко даются перепады давления и некомфортабельные условия жизни в походах, она продолжает изнурять себя непомерными нагрузками и не собирается останавливаться.

В середине сентября Виктория Боня отправилась в Непал покорять гору Манаслу. Там произошла страшная трагедия – один из проводников во время схода лавины погиб, что ужаснуло фанатов Бони. Один раз Виктория Боня и вовсе сгорела в горах. На фото она предстала с красным обгоревшим лицом, которое показалось фанатам даже обугленным. Многие были шокированы тем, что звезда подвергает себя такой опасности.

После таких перегрузок Виктория Боня отправилась отдыхать на Мальдивы. Не удивительно, что проводы такого отпуска в высокий сезон влетели ей в целое состояние.

"Мальдивы, я вас заслужила", – написала Виктория Боня в своем телеграм-канале.



На опубликованном в ее аккаунте ролике звезда щеголяет по белоснежному пляжу в белом купальнике, пляжной накидке и бейсболке в тон. Лиф был завязан в форме огромного стоящего креста на груди. Виктория Боня подчеркнула достоинства.