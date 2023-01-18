"Пальцы ног не чувствую": совершившая роковую ошибку Боня закончила свой путь

Жизненный путь Виктории Бони на вершине подошел к концу.

На пути саморазвития Виктория Боня пробует разные инструменты: духовные практики, обряды, знакомства с разными людьми и вызовы самой себе. Так, одним из самых серьезных увлечений 42-летней звезды стал альпинизм. Уже который раз звезда пытается покорить серьезные горные вершины.

Выбор Бони пал на вулкан Охос-дель-Саладо в Южной Америке. Высота горы — почти семь тысяч метров. Ищущую приключений Викторию это не испугало: закупившись серьезной экипировкой она отправилась в путь. Однако, ей не повезло в этот раз. Совершившая роковую ошибку звезда закончила свой путь альпиниста, так и не дойдя до вершины.

Все дело в том, что экс-участница "Дома-2" выбрала неправильную обувь для восхождения. По словам Виктории Бони, ее ноги очень мерзли в ботинках. Понадеявшись на хорошую погоду, она попыталась взобраться наверх, но, к сожалению, солнце так и не согрело ноги звезды.

"Через час хода уже замерзли пальцы. Еще часа два шла, но поняла, что уже пальцы ног не чувствую и приняла решение развернуться", — делится с поклонниками Виктория.

Боня уже пообещала поклонникам, что обязательно будет пробовать еще. Сдаваться для нее — неподходящий вариант.