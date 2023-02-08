Звездная сваха столкнула Волочкову вниз после драки с любовницей Джигурды: Делай красиво

47-летняя Анастасия Волочкова вновь отличилась горячим темпераментом. Правда, в этот раз в кадр попали не веселые вечеринки и посиделки с друзьями, а самая настоящая драка. Во время съемок клипа патриотической песни "Делай красиво за нашу Россию" главная балерина страны сцепилась с молодой любовницей Никиты Джигурды. Настенька буквально оттолкнула молодую красотку с пышными губами, желая занять свое место рядом с длинноволосым мужчиной.
Звездная сваха Елена Толкачева прокомментировала поведение незамужней балерины Анастасии Волочковой. Многие эксперты пытаются найти причину одиночества и неудач личной жизни звезды. В разговоре с журналистами, сваха столкнула Волочкову вниз на землю с ее воображаемого Олимпа.
Так, Елена считает, что Анастасии Волочковой тяжело принимать конкуренцию и уход. Она громко уходила из Большого театра, трагично расставалась с мужчинами, а теперь не готова потерять и дорогого друга Никиту Джигурду.
После драки с любовницей актера, Толкачева задумалась. Неужели Анастасия Волочкова застряла в возрасте молодой девушки, окутанной мужским вниманием. Очевидно, что поведение взрослой свободной женщины должно быть совершенно иным.