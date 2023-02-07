Сделали все возможное: накрытую саваном почерневшую Волочкову скрючило на больничной койке

Волочкова оказалась в клинике.

8 февраля в Vegas City Hall состоится спектакль заслуженной артистки России Анастасии Волочковой и Тани Тузовой "Балерина и кукла в зазеркалье цирка". Шоу носит благотворительный характер. Зрителей ждет яркое и красочное шоу, в котором будет представлен целый спектр разных жанров – танцы, классические, вокальные и цирковые номера в воздухе, а также юмористические моменты.

Своим спектаклем Анастасия Волочкова старается отвлечь зрителей от негатива и переживаний, от которых многие устали. И подарить брызжущим ядом людям веселье и добро. Посмотреть на балерину могут и взрослые, и дети. Для каждого в программе найдется что-то интересное.

К выступлению Анастасия Волочкова тщательно готовится. Накануне она отправилась к косметологу, чтобы освежиться и привести себя в порядок. В любимой клинике врачи сделали для нее все возможное.

На фото из клиники эстетической медицины Анастасия Волочкова предстала рядом с врачом. Балерина была накрыта одеялом словно белым саваном. Сама она выглядела весьма загадочно и сидела в скрюченной позе. Фанаты отметили, что артистка переборщила с макияжем, так как ее щеки выглядели почерневшими от румян. При этом балерина отметила, что на фото она без макияжа.