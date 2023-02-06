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Понедельник 6 февраля

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"Приезжал, плакался": скачущая по мужикам Волочкова довела бывшего до истерики

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Анастасия Волочкова меняет любовников как перчатки.

Ни для кого не секрет, что через постель Анастасии Волочковой прошло много мужчин. Балерина хвастается тем, что она до сих пор интересна представителям сильного пола. Едва ли не каждого ухажера артистка показывает публике. Но народ просто смеется над 47-летней звездой, ведь та, по их мнению, просто скачет от мужика к мужику.

Недавно Волочкова рассказала, что некоторые бывшие любовники возвращаются к ней. По мнению балерины, мужичины просто не могут найти женщин лучше нее. "Бывшие возвращаются ко мне и бегут от тех, с кем даже не о чем разговаривать", – рассказала недавно артистка подписчикам в популярной соцсети.

Также Анастасия записала видео, в котором посмеялась над одним из экс-любовников. Она показала, что ей подарили гель для душа, который называется "Слезы моих бывших". Танцовщица пошутила, что эта бутылочка постоянно пополняется.

"Вчера один такой бывший приезжал, плакался, слезы лил", – рассказала балерина, дав понять, что она довела мужичину до истерики.

Напомним, в декабре 2022 года Анастасия Волочкова анонсировала свадьбу с очередным ухажером, но вскоре балерина передумала. Говорят, танцовщица просто придумала историю с очередным женихом ради пиара. Так ли это на самом деле, неизвестно.

6 февраля 2023, 21:20
Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
Соцсети✓ Надежный источник

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