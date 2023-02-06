"Разрешения не спросила": укатившая за бугор Гузеева пожаловалась на близких

Микроблог Ларисы Гузеевой вновь сотрясается от эмоций звезды.

Харизматичная ведущая и звезда шоу "Давай поженимся" Лариса Гузеева вновь повела себя вызывающе на глазах у всех. Она буквально обматерила большую толпу и пожаловалась на близких. Эмоции ведущей просто лились через край.

Все начало с отъезда Гузеевой в Израиль. Укатившаяся за бугор телеведущая оказалась под давлением близких коллег всех звезд – журналистов. Именно благодаря им кто-то становится популярным, а кто-то теряет славу. Ларису Гузееву обвиняют в эмиграции и предательстве своей родины. Такие заявления расстроили звезду, поэтому она матом поставила всех недоброжелателей на место.

Лариса Гузеева заявила, что она просто поехала с мужем на отдых в теплую безвизовую страну. Сейчас она проводит время, гуляя по вечернему Тель-Авиву, наслаждаясь погодой и атмосферой. Больше всего телеведущую расстроило, что недоброжелатели обозлились на ежегодный отпуск звезды после всей работы.

"Разрешения не спросила. Дебилы, ***", – высказалась Гузеева.

Конечно, на своей страничке актриса и ведущая всегда не стесняется в выражениях. Возможно, за это ее и любят поклонники. Лариса Гузеева никогда не промолчит, если ситуация требует немедленной реакции.