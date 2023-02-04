"Эскорт для пенсионеров": оголившаяся Волочкова рассказала о любимом занятии

Анастасия Волочкова любит теплые компании.



Анастасия Волочкова – блогер, сравнимый по виртуальной активности лишь с женой Евгения Петросяна Татьяной Брухуновой. Отвернешься на миг – уже выложены три поста, а сторис буквально захлебываются от подробностей текущего дня.

Вот и сегодня экс-прима Большого театра принимала в своем просторном гнездышке гостей. К ней приехала ее давняя подруга Елена, вместе с которой Анастасия расположилась на одном из своих роскошных диванов. Обе дамы специально для фотосессии облачились в обтягивающие наряды, благодаря которым стали видны их главные прелести.

Например, чрезмерно оголившаяся для самого сурового месяца зимы, Анастасия Волочкова надела на себя исполинского размера бюстгальтер, который призывно чернел на оголенных плечах Анастасии. А подруга ее выгодно наклонилась вперед, продемонстрировав темнеющую ложбинку между грудями.

"Как здорово, когда на свете есть друзья! Мы с Леночкой неразлучны", – подписала фотографию Анастасия Волочкова, которая рассказала тем самым о своем любимом занятии – приглашении гостей и дружеских посиделках.

Но комментаторы, увы, ни наряды, ни общий посыл фотографий не оценили.

"Две увядающие пропитые дамы", "Трансвеститы", "Леночка похожа на персонажа фильма Маска, который играл плохого", "Вечером была оргия", "Эскорт для пенсионеров на выезде", – расплевались хейтеры под публикацией Анастасии Волочковой.

