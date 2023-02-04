Последние слова ушедшего Костомарова пронзили до слез: Врачи не боги

Роман Костомаров был очень краток.

В Сети появился выпуск шоу "Ледниковый период. Снова вместе", в котором в последний раз присутствовал Роман Костомаров. Он с партнершей Валерией Ланской откатался под грустную композицию группы Muse, в которой лирический герой рассуждал о нестерпимом желании начать все сначала, не допустив прошлых ошибок.

В конце ролика зрителям стали известны последние слова ушедшего в связи с болезнью Романа Костомарова. В беседе с ведущей шоу Алиной Загитовой, которая спросила у коллеги о том, как он смог помочь своей партнерше поднять крылья, опустившиеся после прошлых неудач, Роман дал лаконичный ответ.

"Одно (крыло – Прим. ред.) у нее, одно у меня", – был краток госпитализированный после передачи Роман Костомаров.

К слову, новости о его состоянии поступают далеко не радужные: фигурист по прежнему на ИВЛ, при этом трубки установлены через трахеостому – разрез на горле. В дополнение к этому, у него началось отмирание клеток ног: гангрена, как сообщают СМИ, уже распространяется по пальцам ног, поэтому врачи готовятся их ампутировать.

От таких печальных подробностей даже у тех, кто не причислял себя к фанатам Романа Костомарова, опускаются руки и выступают слезу на глазах. "Господи, как жалко, дай бог ему выкарабкаться и обойтись малым", "Какой ужас! Ноги это его хлеб", – не могут найти себе места некоторые комментаторы. Иные же задаются вопросом: "Неужели современная медицина бессильна?".

"Врачи не боги", – признал один из пользователей, подчеркнув, судя по всему то, что выздоровление Романа Костомарова зависит от совокупности многих факторов.