"Кости атрофируются": операции не спасут перетянутую Успенскую

Врач сообщил Любови Успенской прискорбную новость.

Любовь Успенская не скрывает, что секретом ее молодости являются пластические операции. Она не только "поправила" лицо, но и увеличила ягодицы. Артистка хочет не просто омолодиться, а выглядеть сексуально. Недоброжелатели шепчутся, что певице пора остановиться. Мол, перетянула все, что можно и нельзя.

Впрочем, пластические операции не спасут Успенскую от старости. Так считает пластический хирург Илья Алмазов. В беседе с Пятым каналом специалист отметил: некоторые участки тела, вне зависимости от количества хирургических вмешательств, все равно будут выдавать возраст. Мол, дело вовсе не в морщинах и складках, от которых пытаются избавиться. По словам эксперта, с годами лицо становится шире, глаза кажутся гораздо меньше, а нос – больше. Кроме того, стареют ушные раковины, напомнил собеседник издания.

Алмазов добавил: еще один признак старости, от которого мало кому удается избавиться, – это пигментные пятна на теле. "Кости лица атрофируются, становятся более плоскими", – сообщил эксперт прискорбную новость для Любови Успенской. Также выдают реальный возраст руки и стопы, обратил внимание пластический хирург. Так что как бы 68-летняя артистка не убегала от старости, она все равно ее догонит.